У США оновили прогноз: скільки Україна ще зможе утримувати частину Донецької області

Попри те, що російські війська з серпня 2025 року збільшили темпи наступальних дій, їх просування залишається повільним. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) Джесіка Собєскі та Дженні Олмстед, коментуючи перспективи утримання Україною оборони на території Донецької області.

Донецька область. Фото: з відкритих джерел

За оцінками експертів, за умови збереження нинішнього темпу бойових дій, стійкості української оборони та стабільної підтримки з боку західних партнерів Росія теоретично могла б захопити решту 22% підконтрольної Україні території Донеччини не раніше серпня 2027 року. Водночас реальні строки, ймовірно, будуть ще довшими, адже активізація наступу восени 2025 року частково пов’язана із сезонними погодними чинниками.

Аналітики також звертають увагу на домінування безпілотників на полі бою, що суттєво обмежує здатність РФ вести маневрену війну та здійснювати швидкі оперативні прориви. Крім того, російська армія досі не стикалася з масштабними, щільно укріпленими містами, такими як Слов’янськ і Краматорськ, і з 2022 року не демонструвала спроможності швидко їх оточувати або захоплювати.

В ISW наголошують, що спроба захоплення решти Донецької області разом з українським "фортифікаційним поясом" стане для Росії надзвичайно складною та ресурсно затратною. Це пов’язано, зокрема, з непропорційно високими втратами РФ під час тривалих спроб захопити Покровськ і подальшими труднощами на цьому напрямку.

Водночас експерти припускають, що у 2026 році Москва може зосередити основні зусилля саме на спробі прориву або оточення українських укріплень. Фіксоване просування російських сил у районах Лимана та Сіверська може свідчити про підготовку до потенційного наступу на Слов’янськ чи Краматорськ.

Паралельно Росія може спробувати атакувати південну частину "фортифікаційного поясу" — у напрямку Костянтинівки. Успіх таких дій, за словами аналітиків, залежатиме від результатів на окремих тактичних ділянках, зокрема від можливості форсування Сіверського Дінця або просування на захід від Сіверська.

