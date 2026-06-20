У США назвали зброю, здатну змінити хід війни проти Росії

Успішні удари українських безпілотників по об'єктах на території Росії демонструють нові можливості Києва, проте вирішальний вплив на подальший хід війни можуть вплинути не на дрони, а на балістичні ракети власного виробництва. Такого висновку дійшли автори аналітичного матеріалу The New York Times.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Журналісти зазначають, що останні атаки на Москву показали здатність України переносити бойові дії далеко за межі лінії фронту. Тим не менш, безпілотники, незважаючи на свою ефективність, мають обмежену руйнівну силу в порівнянні з балістичною зброєю.

Головна перевага таких ракет полягає у поєднанні високої швидкості, значної дальності та потужної бойової частини. Вони здатні доставляти до мети сотні кілограмів вибухових речовин і значно складніше піддаються перехопленню систем протиповітряної оборони.

За оцінками видання, саме балістичні ракети стали одним із головних інструментів тиску Росії на Україну останніми роками. На тлі щодо повільного поступу російських військ на фронті Кремль активно використовує ракетні удари для впливу на український тил та інфраструктуру.

Усвідомлюючи цю загрозу, Київ прискорює розвиток власної ракетної програми. Українські чиновники останнім часом дедалі частіше заявляють про роботу над створенням вітчизняних балістичних комплексів. Представники влади наголошують, що такі системи мають стати важливим елементом майбутнього стримування Росії.

Втім, експерти попереджають, що створення балістичних ракет потребує набагато складніших технологій та ресурсів, ніж виробництво безпілотників. Розробка, випробування та серійний випуск подібних систем можуть зайняти роки.

Попри це українські оборонні підприємства продовжують розширювати свої проекти. Деякі компанії вже оголосили про розробку власних ракетних рішень, а також співпрацю з європейськими партнерами. Аналітики вважають, що у разі успіху таких програм Україна зможе отримати інструмент, який здатний суттєво змінити баланс сил та посилити тиск на російське керівництво у питанні майбутніх переговорів.

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