В США назвали оружие, способное изменить ход войны против России

Успешные удары украинских беспилотников по объектам на территории России демонстрируют новые возможности Киева, однако решающее влияние на дальнейший ход войны могут оказать не дроны, а баллистические ракеты собственного производства. К такому выводу пришли авторы аналитического материала The New York Times.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что последние атаки на Москву показали способность Украины переносить боевые действия далеко за пределы линии фронта. Тем не менее беспилотники, несмотря на свою эффективность, имеют ограниченную разрушительную силу по сравнению с баллистическим оружием.

Главное преимущество таких ракет заключается в сочетании высокой скорости, значительной дальности и мощной боевой части. Они способны доставлять к цели сотни килограммов взрывчатых веществ и значительно сложнее поддаются перехвату системами противовоздушной обороны.

По оценкам издания, именно баллистические ракеты стали одним из главных инструментов давления России на Украину в последние годы. На фоне относительно медленного продвижения российских войск на фронте Кремль активно использует ракетные удары для воздействия на украинский тыл и инфраструктуру.

Осознавая эту угрозу, Киев ускоряет развитие собственной ракетной программы. Украинские чиновники в последнее время все чаще заявляют о работе над созданием отечественных баллистических комплексов. Представители власти подчеркивают, что такие системы должны стать важным элементом будущего сдерживания России.

Впрочем, эксперты предупреждают, что создание баллистических ракет требует гораздо более сложных технологий и ресурсов, чем производство беспилотников. Разработка, испытания и серийный выпуск подобных систем могут занять годы.

Несмотря на это, украинские оборонные предприятия продолжают расширять свои проекты. Некоторые компании уже объявили о разработке собственных ракетных решений, а также о сотрудничестве с европейскими партнерами. Аналитики считают, что в случае успеха таких программ Украина сможет получить инструмент, который способен существенно изменить баланс сил и усилить давление на российское руководство в вопросе будущих переговоров.

Читайте также на портале "Комментарии" — без разрешения США: Британия готовит для Украины новое дальнобойное оружие.



