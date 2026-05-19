У Сі все чітко сплановано: розкрито несподіваний нюанс візиту Путіна до Китаю після Трампа

Візит російського диктатора Володимира Путіна до Китаю після зустрічей із президентом США Дональдом Трампом не є випадковим і має глибший політичний підтекст. Таку думку висловив міністр закордонних справ України у 2014–2019 роках Павло Клімкін в інтерв’ю Radio NV, підкресливши, що дії Пекіна завжди мають символічне та стратегічне значення.

За словами дипломата, у китайській політичній традиції практично не буває випадкових кроків. Кожне рішення ретельно прораховується і враховує як внутрішнє сприйняття, так і міжнародний ефект. Саме тому, на його думку, послідовність дипломатичних контактів і поїздок може бути частиною продуманої стратегії, а не збігом обставин.

Клімкін також звернув увагу на те, що Китай не направив офіційну делегацію на заходи 9 травня в Москві, обмежившись присутністю дипломатичного рівня. На його переконання, це є важливим сигналом і демонструє обережну позицію Пекіна щодо поточних геополітичних процесів.

Експосадовець зазначив, що під час міжнародних контактів активно обговорювалися питання, пов’язані з Україною. За його словами, подібні дискусії підтверджувалися й публічними заявами американської сторони. Водночас він вважає, що США продовжують формувати власну стратегію щодо Китаю, яка включає питання безпеки, технологічного розвитку та експортних обмежень, зокрема у сфері напівпровідників.

Окремо Клімкін припустив, що у Вашингтоні можуть ухвалюватися політичні рішення, пов’язані з балансом у відносинах із Тайванем, що потенційно впливатиме на глобальні домовленості між ключовими гравцями.

На його думку, Китай намагається вести багатовекторну політику, балансуючи відносини як із США, так і з Європою та Росією. Пекін прагне зберігати власну автономну позицію, використовуючи дипломатичні інструменти для посилення впливу у світі.

