В Си все четко спланировано: раскрыт неожиданный нюанс визита Путина в Китай после Трампа

Визит российского диктатора Владимира Путина в Китай после встреч с президентом США Дональдом Трампом не случаен и имеет более глубокий политический подтекст. Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин в интервью Radio NV, подчеркнув, что действия Пекина всегда имеют символическое и стратегическое значение.

По словам дипломата, в китайской политической традиции практически не бывает случайных шагов. Каждое решение тщательно просчитывается и учитывает как внутреннее восприятие, так и международный эффект. Именно поэтому, по его мнению, последовательность дипломатических контактов и поездок может являться частью продуманной стратегии, а не стечением обстоятельств.

Климкин также обратил внимание, что Китай не направил официальную делегацию на мероприятия 9 мая в Москве, ограничившись присутствием дипломатического уровня. По его убеждению, это является важным сигналом и демонстрирует осторожную позицию Пекина по отношению к текущим геополитическим процессам.

Экс-чиновник отметил, что во время международных контактов активно обсуждались вопросы, связанные с Украиной. По его словам, подобные дискуссии подтверждались публичными заявлениями американской стороны. В то же время, он считает, что США продолжают формировать собственную стратегию по Китаю, которая включает вопросы безопасности, технологического развития и экспортных ограничений, в частности в сфере полупроводников.

Климкин предположил, что в Вашингтоне могут приниматься политические решения, связанные с балансом в отношениях с Тайванем, что потенциально будет влиять на глобальные договоренности между ключевыми игроками.

По его мнению, Китай пытается вести многовекторную политику, балансируя отношения как с США, так и с Европой и Россией. Пекин стремится сохранять свою автономную позицию, используя дипломатические инструменты для усиления влияния в мире.

