logo_ukra

BTC/USD

116013

ETH/USD

4498.89

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Сенаті виступили із важливою пропозицією: які кошти хочуть перераховувати Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

У Сенаті виступили із важливою пропозицією: які кошти хочуть перераховувати Україні

Україна може отримувати кожні 3 місяці кошти із заморожених активів РФ

20 вересня 2025, 16:21
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У Сенаті США представили законопроект, яким пропонується зобов'язати Вашингтон раз на три місяці перераховувати Україні кошти із заморожених російських активів.

У Сенаті виступили із важливою пропозицією: які кошти хочуть перераховувати Україні

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Двопартійний законопроект, який представили сенатори Джинн Шахін, Шелдон Уайтхаус, Річард Блюменталь (демократи), Джим Ріш, Чак Грасслі та Ліндсі Грем (республіканці), передбачає перерозподіл заморожених російських державних активів, що зберігаються в США, для їх передачі Україні кожні.

Так, законопроект передбачає переведення всіх заморожених російських державних активів, які перебувають під юрисдикцією США, на суму близько 5 мільярдів доларів США на процентний рахунок.

Також він зобов'язує президента перенаправляти щонайменше 250 мільйонів доларів США з цього рахунку на потреби України кожні 90 днів.

Крім того, закон передбачає, що держсекретар США у координації з міністром фінансів проводитиме дипломатичну кампанію, щоб переконати союзників США почати перенаправляти не менше 5 відсотків (приблизно 15 мільярдів доларів США) російських державних активів на потреби України кожні 90 днів;

"Перерозподіл заморожених суверенних активів Росії є необхідним кроком для забезпечення України ресурсами для самооборони та відновлення своїх спільнот. Важливо зазначити, що такий підхід дозволяє нам продовжувати підтримувати Україну без додаткових витрат для американських платників податків", — заявив сенатор-демократ Джин Шахін.

У свою чергу Уайтхаус наголосив, що закон спонукає адміністрацію Трампа та союзників розпочати конфіскацію заморожених російських активів та їх розподіл на Україні за погодженим графіком для посилення економічного тиску на Путіна.

Читайте також на порталі "Коментарі" — до РФ закотили істерику через передачу своїх заморожених активів Україні.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини