У Сенаті виступили із важливою пропозицією: які кошти хочуть перераховувати Україні

У Сенаті США представили законопроект, яким пропонується зобов'язати Вашингтон раз на три місяці перераховувати Україні кошти із заморожених російських активів.

Сенат США Фото: з відкритих джерел

Двопартійний законопроект, який представили сенатори Джинн Шахін, Шелдон Уайтхаус, Річард Блюменталь (демократи), Джим Ріш, Чак Грасслі та Ліндсі Грем (республіканці), передбачає перерозподіл заморожених російських державних активів, що зберігаються в США, для їх передачі Україні кожні.

Так, законопроект передбачає переведення всіх заморожених російських державних активів, які перебувають під юрисдикцією США, на суму близько 5 мільярдів доларів США на процентний рахунок.

Також він зобов'язує президента перенаправляти щонайменше 250 мільйонів доларів США з цього рахунку на потреби України кожні 90 днів.

Крім того, закон передбачає, що держсекретар США у координації з міністром фінансів проводитиме дипломатичну кампанію, щоб переконати союзників США почати перенаправляти не менше 5 відсотків (приблизно 15 мільярдів доларів США) російських державних активів на потреби України кожні 90 днів;

"Перерозподіл заморожених суверенних активів Росії є необхідним кроком для забезпечення України ресурсами для самооборони та відновлення своїх спільнот. Важливо зазначити, що такий підхід дозволяє нам продовжувати підтримувати Україну без додаткових витрат для американських платників податків", — заявив сенатор-демократ Джин Шахін.

У свою чергу Уайтхаус наголосив, що закон спонукає адміністрацію Трампа та союзників розпочати конфіскацію заморожених російських активів та їх розподіл на Україні за погодженим графіком для посилення економічного тиску на Путіна.

