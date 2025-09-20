В Сенате выступили с важным предложением: какие средства хотят перечислять Украине

В Сенате США представили законопроект, которым предлагается обязать Вашингтон раз в три месяца перечислять Украине средства из замороженных российских активов.

Сенат США. Фото: из открытых источников

Двухпартийный законопроект, который представили сенаторы Джинн Шахин, Шелдон Уайтхаус, Ричард Блюменталь (демократы), Джим Риш, Чак Грассли и Линдси Грэм (республиканцы), предусматривает перераспределение замороженных российских государственных активов, хранящихся в США, для их передачи Украине каждые 90 дней.

Так, законопроект предусматривает перевод всех замороженных российских государственных активов, находящихся под юрисдикцией США, на сумму около 5 миллиардов долларов США на процентный счёт.

Также он обязывает президента перенаправлять не менее 250 миллионов долларов США с этого счёта на нужды Украины каждые 90 дней.

Кроме того, закон предусматривает, что госсекретарь США в координации с министром финансов будут проводить дипломатическую кампанию, чтобы убедить союзников США начать перенаправлять не менее 5 процентов (примерно 15 миллиардов долларов США) российских государственных активов на нужды Украины каждые 90 дней;

"Перераспределение замороженных суверенных активов России — необходимый шаг для обеспечения Украины ресурсами для самообороны и восстановления своих сообществ. Важно отметить, что такой подход позволяет нам продолжать поддерживать Украину без дополнительных расходов для американских налогоплательщиков", — заявил сенатор-демократ Джинн Шахин.

В свою очередь Уайтхаус акцентировал, что закон побудит администрацию Трампа и союзников начать конфискацию замороженных российских активов и их распределение на Украине по согласованному графику для усиления экономического давления на Путина.

Читайте также на портале "Комментарии" — в РФ закатили истерику из-за передачи своих замороженных активов Украине.



