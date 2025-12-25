logo_ukra

У Росії заявили про «правильне просування» у переговорах із США та поскаржились на Європу
У Росії заявили про «правильне просування» у переговорах із США та поскаржились на Європу

Речниця російського МЗС Марія Захарова побачила «просування» у переговорах зі Сполученими Штатами

25 грудня 2025, 20:30
Автор:
Маламура Сергій

У російському МЗС заявили про нібито "повільне, але правильне просування вперед" у переговорах зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні.

У Росії заявили про «правильне просування» у переговорах із США та поскаржились на Європу

Речниця МЗС РФ Марія Захарова. Фото: з відкритих джерел

Водночас речниця МЗС РФ Марія Захарова вкотре накинулась зі звинуваченнями на країни Європи, які нібито заважають мирним ініціативам. 

"У переговорному процесі щодо українського врегулювання — я маю на увазі у переговорному процесі зі Сполученими Штатами Америки — спостерігається повільне, але правильне просування вперед", — цитують Захарову російські пропагандисти.

Захарова також заявила, що Кремль готовий "продовжувати роботу" із США. Однак, винятково "в рамках, заданих на найвищому рівні в Анкориджі". Це свідчить про те, що всі інші мирні пропозиції Москва не розглядатиме. 

Речниця російського МЗС також вкотре звинуватила країни Європи у спробах зірвати переговори та "торпедувати ці зусилля, пустити під укіс усі дипломатичні напрацювання". 

Захарова фактично вимагає від США відсторонити європейські країни від переговорного процесу.

"У діалозі з американською адміністрацією незмінно закликаємо колег активно протистояти цьому деструктивному процесу", — зазначила речниця російського МЗС.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", президент Володимир Зеленський повідомив про "дуже добру" розмову зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Глава держави подякував американській стороні "за конструктив, інтенсивну роботу та за добрі слова й привітання українців з Різдвом". 

За словами президента під час розмови йшлося про "суттєві деталі роботи". Зеленський зазначив, що "є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру". 



