В России заявили о «правильном продвижении» в переговорах с США и пожаловались на Европу

В российском МИД заявили о якобы "медленном, но правильном продвижении вперед" в переговорах с Соединенными Штатами о войне в Украине.

Спикер МИД РФ Мария Захарова. Фото: из открытых источников

В то же время спикер МИД РФ Мария Захарова в очередной раз набросилась с обвинениями на страны Европы, якобы мешающие мирным инициативам.

"В переговорном процессе по украинскому урегулированию – я имею в виду в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки – наблюдается медленное, но правильное продвижение вперед", — цитируют Захарову российские пропагандисты.

Захарова также заявила, что Кремль готов "продолжать работу" из США. Однако, исключительно "в рамках, заданных на самом высоком уровне в Анкоридже". Это свидетельствует о том, что все остальные мирные предложения Москва не будет рассматривать.

Представитель российского МИД также в очередной раз обвинила страны Европы в попытках сорвать переговоры и "торпедировать эти усилия, пустить под откос все дипломатические наработки".

Захарова фактически требует от США отстранить европейские страны от переговорного процесса.

"В диалоге с американской администрацией неизменно призываем коллег активно противостоять этому деструктивному процессу", — отметила пресс-секретарь российского МИД.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский сообщил об "очень хорошем" разговоре со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Глава государства поблагодарил американскую сторону "за конструктив, интенсивную работу и за добрые слова и поздравления украинцев с Рождеством".

По словам президента, во время разговора речь шла о "существенных деталях работы". Зеленский отметил, что "есть хорошие идеи, которые могут сработать ради совместного результата и продолжительного мира".