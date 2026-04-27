У Росії заговорили про нову "буферну зону": назвали регіон України, де хочуть її створити

Slava Kot
У Росії знову заявили про наміри створити "буферну зону" на території України. Цього разу йдеться про Дніпропетровську область. Ініціативу озвучив керівник окупаційної адміністрації так званої "ДНР" Денис Пушилін.
Денис Пушилін.
У коментарі російським медіа голова "ДНР" Денис Пушилін заявив, що розширення "буферної зони" нібито необхідне для "безпеки" окупованих районів Донеччини. Також Пушилін прямо пов’язав ці плани з намірами Росії просуватися у бік Запорізької області.
За його словами, створення такого плацдарму могло б допомогти російським силам у подальших наступальних діях. Окремо Пушилін заявив, що українська армія посилює оборону на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей.
Подібна риторика з боку Москви звучить не вперше. Раніше російський диктатор Володимир Путін уже заявляв про необхідність формування "зони безпеки" вздовж кордону з Україною. Однак аналітики ISW вказують, що Росія термін "буферна зона" використовує як політичне прикриття для окупації нових територій.
