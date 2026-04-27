У Росії заговорили про нову "буферну зону": назвали регіон України, де хочуть її створити

У Росії знову заявили про наміри створити "буферну зону" на території України. Цього разу йдеться про Дніпропетровську область. Ініціативу озвучив керівник окупаційної адміністрації так званої "ДНР" Денис Пушилін.

У коментарі російським медіа голова "ДНР" Денис Пушилін заявив, що розширення "буферної зони" нібито необхідне для "безпеки" окупованих районів Донеччини. Також Пушилін прямо пов’язав ці плани з намірами Росії просуватися у бік Запорізької області.

"Доцільність розширення буферної зони (у Дніпропетровській області) диктує необхідність забезпечення безпеки для Великоновосілківського району "ДНР" та, звісно, звільнення Запорізької області", — сказав український колабораціоніст із Росією.

За його словами, створення такого плацдарму могло б допомогти російським силам у подальших наступальних діях. Окремо Пушилін заявив, що українська армія посилює оборону на стику Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей.

"На певних ділянках, де противник намагається регулярно контратакувати, наприклад, на стику "ДНР" та Запорізької області у Дніпропетровській області. Там противник, бачачи наступні загрози, кидає досить серйозні сили", — сказав.

Подібна риторика з боку Москви звучить не вперше. Раніше російський диктатор Володимир Путін уже заявляв про необхідність формування "зони безпеки" вздовж кордону з Україною. Однак аналітики ISW вказують, що Росія термін "буферна зона" використовує як політичне прикриття для окупації нових територій.

