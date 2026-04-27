В России заговорили о новой "буферной зоне": назвали регион Украины, где хотят ее создать

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
В России снова заявили о намерениях создать "буферную зону" на территории Украины. На этот раз речь идет о Днепропетровской области. Инициативу озвучил руководитель оккупационной администрации так называемой "ДНР" Денис Пушилин.
В комментарии российским медиа глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что расширение "буферной зоны" якобы необходимо для "безопасности" оккупированных районов Донбасса. Также Пушилин напрямую связал эти планы с намерениями России продвигаться в сторону Запорожской области.
По его словам, создание такого плацдарма могло бы помочь российским силам в дальнейших наступательных действиях. Отдельно Пушилин заявил, что украинская армия усиливает оборону на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.
Подобная риторика со стороны Москвы звучит не в первый раз. Ранее российский диктатор Владимир Путин уже заявлял о необходимости формирования "зоны безопасности" вдоль границы с Украиной. Однако аналитики ISW указывают, что Россия термин "буферная зона" использует как политическое прикрытие для оккупации новых территорий.
