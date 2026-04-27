Война с Россией В России заговорили о новой "буферной зоне": назвали регион Украины, где хотят ее создать
commentss НОВОСТИ Все новости

В России заговорили о новой "буферной зоне": назвали регион Украины, где хотят ее создать

Российские чиновники заявили о намерениях создать "буферную зону" в Днепропетровской области.

27 апреля 2026, 08:30
Slava Kot

В России снова заявили о намерениях создать "буферную зону" на территории Украины. На этот раз речь идет о Днепропетровской области. Инициативу озвучил руководитель оккупационной администрации так называемой "ДНР" Денис Пушилин.

В России заговорили о новой "буферной зоне": назвали регион Украины, где хотят ее создать

Денис Пушилин. Фото из открытых источников

В комментарии российским медиа глава "ДНР" Денис Пушилин заявил, что расширение "буферной зоны" якобы необходимо для "безопасности" оккупированных районов Донбасса. Также Пушилин напрямую связал эти планы с намерениями России продвигаться в сторону Запорожской области.

"Целесообразность расширения буферной зоны (в Днепропетровской области) диктует необходимость обеспечения безопасности для Великоновоселковского района "ДНР" и, конечно, освобождения Запорожской области", — сказал украинский коллаборационист с Россией.

По его словам, создание такого плацдарма могло бы помочь российским силам в дальнейших наступательных действиях. Отдельно Пушилин заявил, что украинская армия усиливает оборону на стыке Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей.

"На определенных участках, где противник пытается регулярно контратаковать, например, на стыке ДНР и Запорожской области в Днепропетровской области. Там противник, видя следующие угрозы, бросает достаточно серьезные силы", — сказал Пушилин.

Подобная риторика со стороны Москвы звучит не в первый раз. Ранее российский диктатор Владимир Путин уже заявлял о необходимости формирования "зоны безопасности" вдоль границы с Украиной. Однако аналитики ISW указывают, что Россия термин "буферная зона" использует как политическое прикрытие для оккупации новых территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили о "болезненных решениях" относительно договоренностей Украины и РФ.

Также "Комментарии" писали, что глава МИД РФ Сергей Лавров намекнул на секретные договоренности США и России об окончании войны в Украине.



