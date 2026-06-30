Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова бурхливо відреагувала на останні заяви польського керівництва щодо України. Приводом для цього стали слова керівника оборонного відомства Польщі Владислава Косіняка-Камиша, який виставив Києву жорсткі історичні та військово-технічні умови.

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

Зокрема, польський урядовець чітко дав зрозуміти, що країна, яка звеличує лідерів ОУН, не зможе стати частиною європейської спільноти.

"З Бандерою Україна не вступить до Європейського Союзу. Ніхто не вказуватиме нам, як саме голосувати під час ухвалення нових членів", — безапеляційно наголосив очільник Міноборони Польщі.

За його переконанням, до європейської родини не беруть тих, хто підриває принципи взаємної співпраці. Міністр додав, що сьогодні Варшава не просто фінансує Київ, а прагне побачити реальну солідарність. Понад те, Косіняк-Камиш публічно оголосив, що Варшава заблокувала передачу ЗСУ винищувачів МіГ-29. Причиною став зрив домовленостей з боку Києва, який відмовився надати Польщі власні секрети та технології виготовлення безпілотних апаратів, хоча спочатку погоджувався на такий партнерський формат.

Така несподівана зміна риторики найближчого сусіда України викликала єхидну реакцію у Москві. Захарова нагадала польській владі, що саме вони роками активно плекали європейські амбіції Києва.

"Ну, здрастуйте, приїхали. Варшава тривалий час свідомо забезпечувала зброєю та фінансами тих, хто є послідовниками вбивць їхніх власних пращурів", — з іронією зауважила речниця російського МЗС.

Причину такого суперечливого союзу Захарова бачить у внутрішніх проблемах самої Польщі. Вона звинуватила польський уряд у тотальному націоналізмі та щотижневому "причасті русофобією". За її словами, у цьому ідеологічному засліпленні Варшава вирішила, що заради історичного реваншу проти Москви можна заплющити очі на ідеї Бандери та Шухевича.

Наприкінці свого коментаря представниця Кремля вирішила звернутися до світової класики, щоб присоромити польських політиків за наслідки їхньої підтримки.

"Ви, як колись зазначав Екзюпері, несете повну відповідальність за тих, кого встигли приручити. І я лише додам від себе — за тих самих кровожерливих монстрів", — підсумувала Захарова.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що сумнівається у щирості прагнення української влади до вступу в Європейський Союз. Представник Кароля Навроцького назвав частину українських еліт "клептократичною" та "корумпованою" через ідею Нацпантеону.