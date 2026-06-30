Официальная представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова бурно отреагировала на последние заявления польского руководства по Украине. Поводом стали слова руководителя оборонного ведомства Польши Владислава Косиняка-Камыша, который выставил Киеву жесткие исторические и военно-технические условия.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

В частности, польский чиновник четко дал понять, что страна, которая превозносит лидеров ОУН, не сможет стать частью европейского сообщества.

"С Бандерой Украина не вступит в Европейский Союз. Никто не будет указывать нам, как именно голосовать при принятии новых членов", — безапелляционно подчеркнул глава Минобороны Польши.

По его убеждению, в европейскую семью не принимают тех, кто подрывает принципы взаимного сотрудничества. Министр добавил, что сегодня Варшава не просто финансирует Киев, а стремится увидеть реальную солидарность. Более того, Косиняк-Камыш публично объявил , что Варшава заблокировала передачу ВСУ истребителей МиГ-29. Причиной стал срыв договоренностей со стороны Киева, отказавшийся предоставить Польше свои секреты и технологии изготовления беспилотных аппаратов, хотя изначально соглашался на такой партнерский формат.

Такое неожиданное изменение риторики ближайшего соседа Украины вызвало ехидную реакцию в Москве. Захарова напомнила польским властям, что именно они годами активно взращивали европейские амбиции Киева.

"Ну, здравствуйте, приехали. Варшава долго сознательно снабжала оружием и финансами тех, кто является последователями убийц их собственных предков", — с иронией заметила спикер российского МИД.

Причину столь противоречивого союза Захарова видит во внутренних проблемах самой Польши. Она обвинила польское правительство в тотальном национализме и еженедельном причастии русофобией. По ее словам, в этом идеологическом ослеплении Варшава решила, что ради исторического реванша против Москвы можно закрыть глаза на идеи Бандеры и Шухевича.

В конце своего комментария представитель Кремля решила обратиться к мировой классике, чтобы пристыдить польских политиков за последствия их поддержки.

"Вы, как отмечал Экзюпери, несете полную ответственность за тех, кого успели приручить. И я только добавлю от себя — за тех самых кровожадных монстров", — подытожила Захарова.

Напомним , портал "Комментарии" писал , что глава Бюро международной политики президента Польши Марцин Пшидач заявил, что сомневается в искренности стремления украинской власти к вступлению в Европейский Союз. Представитель Кароля Навроцкого назвал часть украинских элит "клептократической" и "коррумпированной" из-за идеи Нацпантеона .