У РФ підірвали авто розробника систем для далекобійних ракет (ВІДЕО)

В РФ підірвали авто розробника зброї (скріншот з відео)

Уранці 1 грудня в Новій Москві поруч із ЖК "Град Московський" стався вибух позашляховика Land Cruiser 200 Prado. Як повідомляє The Moscow Times, транспортний засіб належав розробнику систем наведення для російських ракетних технологій.

Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у кількох сусідніх квартирах. За інформацією видання, авто загорілося буквально миттєво та повністю вигоріло. Усередині на момент підриву нікого не було.

Російський Telegram-канал "112" уточнює, що власником знищеного автомобіля є 41-річний доктор фізико-математичних наук — спеціаліст із квантової електроніки НДІ "Полюс" імені Стельмаха. Установа входить до структури "Ростеху" та займається створенням лазерних далекомірів, систем цілевказівки та гіроскопів для навігації високоточної зброї, зокрема ракет.

Місцеві мешканці розповіли російським журналістам, що на момент інциденту власник автомобіля перебував у службовій поїздці в одній із країн Південно-Східної Азії.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що на полігоні "Ясний" під Оренбургом РФ вибухнула російська ракета. Про це повідомляє керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. За його словами, ймовірно, запуск боєголовки мав неполадки, тому вона вибухнула в повітрі. У Ясному розташовані космодром і база ракетних військ.

російську Рязань масовано атакували невстановлені безпілотники, працювала ППО. Місцеві пабліки повідомляли про десяток вибухів у районі НПЗ.

Також "Коментарі" писали про те, що

На відео та фото, які також зняли очевидці, видно заграву, вибухи, вогонь та дим. Місцеві пабліки закликали росіян забезпечити собі безпеку та не знімати на відео роботу ППО. Ще жителів Рязані застерігали від того, щоб брати до рук уламки збитих дронів, оскільки вони, згідно з повідомленнями, можуть бути не тільки вибухонебезпечними, а й отруйними.

