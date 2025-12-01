В РФ взорвали автомобиль разработчика систем для дальнобойных ракет (ВИДЕО)

В РФ взорвали авто разработчика оружия (скриншот с видео)

Утром 1 декабря в Новой Москве рядом с ЖК "Град Московский" произошел взрыв внедорожника Land Cruiser 200 Prado. Как сообщает The Moscow Times, транспортное средство принадлежало разработчику систем наведения для российских ракетных технологий.

Взрывная волна была столь мощной, что выбила окна в нескольких соседних квартирах. По информации издания, авто загорелось буквально мгновенно и полностью выгорело. Внутри к моменту подрыва никого не было.

Российский Telegram-канал "112" уточняет, что владельцем уничтоженного автомобиля является 41-летний доктор физико-математических наук — специалист по квантовой электронике НИИ "Полюс" имени Стельмаха. Учреждение входит в структуру "Ростеха" и занимается созданием лазерных дальномеров, систем целеуказания и гироскопов для навигации высокоточного оружия, в том числе ракет.

Местные жители рассказали российским журналистам, что в момент инцидента владелец автомобиля находился в служебной поездке в одной из стран Юго-Восточной Азии.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на полигоне "Ясный" под Оренбургом РФ взорвалась российская ракета. Об этом сообщает руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. По его словам, вероятно, запуск боеголовки имел неполадки, поэтому она взорвалась в воздухе. В Ясном расположены космодром и база ракетных войск.

российскую Рязань массированно атаковали неустановленные беспилотники, работала ПВО. Местные паблики сообщали о десятке взрывов в районе НПЗ.

Также "Комментарии" писали о том, что

На видео и фото, которые также сняли очевидцы, видны зарева, взрывы, огонь и дым. Местные паблики призвали россиян обеспечить безопасность и не снимать на видео работу ПВО. Еще жителей Рязани предостерегали от того, чтобы брать в руки обломки сбитых дронов, поскольку они, согласно сообщениям, могут быть не только взрывоопасными, но и ядовитыми.

