У Росії палає завод, що виготовляє ракети й артилерійські гільзи

Вранці 12 грудня в місті Орськ Оренбурзької області спалахнула пожежа на території одного з ключових військово-промислових об'єктів Росії — "Механічного заводу", який входить до структури держкорпорації "Ростех". Про це повідомляють російські ЗМІ.

Потужна пожежа на військовому заводі в Орську

Пожежа тривала майже годину. До її ліквідації залучили 46 рятувальників і 17 одиниць техніки. За офіційною версією МНС РФ, загиблих і постраждалих немає, а технологічний процес начебто не постраждав. Але очевидці повідомляють інше.



Місцеві мешканці зафіксували величезний стовп чорного диму над районом заводу та відчули на вулицях сильний хімічний запах. Згідно з даними російського видання Astra, вогонь охопив саме ті цехи, де виготовляють артилерійські гільзи та комплектуючі для систем залпового вогню.

Цей завод, за інформацією з відкритих джерел, забезпечує понад 50% виробництва артилерійських гільз у Росії. Також він виконує замовлення з виготовлення складових частин для реактивних систем, що активно використовуються на фронті.

Для Кремля це ще один удар по військово-промисловому комплексу, який і так працює на межі можливостей, щоб забезпечити армію на тлі затяжної війни в Україні.

Обставини займання, а також масштаби реальних пошкоджень підприємства наразі залишаються невідомими. Однак пожежа на стратегічному об'єкті такого рівня — це сигнал, який Москва не зможе проігнорувати.

