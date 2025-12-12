logo_ukra

У Росії палає завод, що виготовляє ракети й артилерійські гільзи
У Росії палає завод, що виготовляє ракети й артилерійські гільзи

Російські ЗМІ повідомляють про масштабну пожежу на заводі «Ростеху» в Оренбурзькій області, який забезпечує армію РФ боєприпасами. Місцеві жителі відчули хімічний запах у повітрі.

12 грудня 2025, 13:20
Автор:
Проніна Анна

Вранці 12 грудня в місті Орськ Оренбурзької області спалахнула пожежа на території одного з ключових військово-промислових об'єктів Росії — "Механічного заводу", який входить до структури держкорпорації "Ростех". Про це повідомляють російські ЗМІ. 

У Росії палає завод, що виготовляє ракети й артилерійські гільзи

Потужна пожежа на військовому заводі в Орську

Пожежа тривала майже годину. До її ліквідації залучили 46 рятувальників і 17 одиниць техніки. За офіційною версією МНС РФ, загиблих і постраждалих немає, а технологічний процес начебто не постраждав. Але очевидці повідомляють інше.

Місцеві мешканці зафіксували величезний стовп чорного диму над районом заводу та відчули на вулицях сильний хімічний запах. Згідно з даними російського видання Astra, вогонь охопив саме ті цехи, де виготовляють артилерійські гільзи та комплектуючі для систем залпового вогню.

Цей завод, за інформацією з відкритих джерел, забезпечує понад 50% виробництва артилерійських гільз у Росії. Також він виконує замовлення з виготовлення складових частин для реактивних систем, що активно використовуються на фронті.

Для Кремля це ще один удар по військово-промисловому комплексу, який і так працює на межі можливостей, щоб забезпечити армію на тлі затяжної війни в Україні.

Обставини займання, а також масштаби реальних пошкоджень підприємства наразі залишаються невідомими. Однак пожежа на стратегічному об'єкті такого рівня — це сигнал, який Москва не зможе проігнорувати.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що в результаті успішної операції Сил Оборони було заблоковано противника у Куп'янську та зачищено всю північно-західну околицю міста на Харківщині.



