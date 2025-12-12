В России горит завод, производящий ракеты и артиллерийские гильзы

Утром 12 декабря в городе Орск Оренбургской области вспыхнул пожар на территории одного из ключевых военно-промышленных объектов России – "Механического завода", входящего в структуру госкорпорации "Ростех". Об этом сообщают российские СМИ.

Мощный пожар на военном заводе в Орске

Пожар длился почти час. К ее ликвидации привлекли 46 спасателей и 17 единиц техники. По официальной версии МЧС РФ, погибших и пострадавших нет, а технологический процесс вроде бы не пострадал. Но очевидцы сообщают другое.



Местные жители зафиксировали огромный столб черного дыма над районом завода и почувствовали на улицах сильный химический запах. Согласно данным российского издания Astra, огонь охватил именно те цеха, где производятся артиллерийские гильзы и комплектующие для систем залпового огня.

Этот завод, по информации из открытых источников, обеспечивает более 50% производства артиллерийских гильз в России. Также он выполняет заказы по изготовлению составных частей для активно используемых на фронте реактивных систем.

Для Кремля это еще один удар по военно-промышленному комплексу, который и так работает на грани возможностей обеспечить армию на фоне затяжной войны в Украине.

Обстоятельства возгорания, а также масштабы реальных повреждений предприятия остаются неизвестными. Однако пожар на стратегическом объекте такого уровня – это сигнал, который Москва не сможет проигнорировать.

