У Росії “іноагентом” визнали правнучку Хрущова: у списку ще кілька відомих імен

Міністерство юстиції РФ оновило реєстр “іноагентів” 13 березня, включивши до нього п’ять осіб.

Мін’юст РФ розширив перелік “іноагентів” – під санкції потрапила професорка зі США

Як передають "Коментарі", про це повідомляє DW.

За даними російського відомства, Ніна Хрущова, яка з 1991 року проживає у США, була внесена до списку через участь у створенні матеріалів, пов’язаних із так званими “іноагентами”, а також через участь у міжнародних інформаційних платформах.

Хто ще потрапив до списку

Разом із Хрущовою до переліку внесли ще чотирьох осіб:

активіста Олексія Нестеренка

журналіста Сергія Резника

публіциста Вадима Штепу

економістку Катерину Журавську

За версією російської влади, усі вони нібито поширювали “фейки” про державну політику Росії або співпрацювали з особами, які вже мають статус “іноагента”.

Що саме інкримінують

У Мін’юсті РФ заявляють, що нові фігуранти списку:

виступали проти війни в Україні

поширювали матеріали незалежних або “небажаних” організацій

були причетні до створення або поширення “критичного контенту” про російську владу

Зокрема, журналісту Сергію Резнику закидають те, що він порівнював Росію з терористичною організацією.

Щодо економістки Катерини Журавської, їй приписують збір коштів на підтримку Збройних сил України.

Чому це важливо

Статус “іноагента” у Росії передбачає серйозні обмеження.

Особи з таким статусом зобов’язані:

маркувати всі свої публікації

регулярно звітувати перед державою

дотримуватися фінансових та інформаційних обмежень

Крім того, цей статус часто супроводжується репутаційним тиском та ускладненням професійної діяльності.

Контекст

Після початку повномасштабної війни проти України у Росії значно розширили практику внесення до списку “іноагентів”.

До нього регулярно потрапляють журналісти, науковці, активісти та публічні діячі, які критикують владу або виступають проти війни.

Правозахисники неодноразово заявляли, що цей механізм використовується як інструмент тиску на інакодумців та незалежні голоси.

