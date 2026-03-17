В России "иноагентом" признали правнучку Хрущева: в списке еще несколько известных имен

Проніна Анна
Министерство юстиции РФ обновило реестр "иноагентов" 13 марта, включив в него пять человек.
Минюст РФ расширил перечень "иноагентов" - под санкции попала профессор из США
Как передают " Комментарии ", об этом сообщает DW.
По данным российского ведомства, Нина Хрущева, которая с 1991 года проживает в США, была внесена в список из-за участия в создании материалов, связанных с так называемыми "иноагентами" , а также из-за участия в международных информационных платформах.
Вместе с Хрущевой в перечень внесли еще четырех человек:
активиста Алексея Нестеренко
журналиста Сергея Резника
публициста Вадима Штепу
экономистку Екатерину Журавскую
По версии российских властей, все они якобы распространяли "фейки" о государственной политике России или сотрудничали с лицами, уже имеющими статус "иноагента".
В Минюсте РФ заявляют, что новые фигуранты списка:
выступали против войны в Украине
распространяли материалы независимых или "нежелательных" организаций
были причастны к созданию или распространению "критического контента" о российских властях
В частности, журналист Сергея Резника обвиняют в том, что он сравнивал Россию с террористической организацией .
Что касается экономистки Екатерины Журавской, ей приписывают сбор средств в поддержку Вооруженных сил Украины .
Статус "иноагента" в России предполагает серьезные ограничения.
Лица с таким статусом обязаны:
маркировать все свои публикации
регулярно отчитываться перед государством
соблюдать финансовые и информационные ограничения
Кроме того, этот статус часто сопровождается репутационным давлением и усложнением профессиональной деятельности .
После начала полномасштабной войны против Украины в России значительно расширили практику внесения в список "иноагентов".
В него регулярно попадают журналисты, ученые, активисты и публичные деятели , критикующие власть или выступающие против войны.
Правозащитники неоднократно заявляли, что этот механизм используется как инструмент давления на инакомыслящих и независимые голоса .
