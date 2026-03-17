В России "иноагентом" признали правнучку Хрущева: в списке еще несколько известных имен
В России "иноагентом" признали правнучку Хрущева: в списке еще несколько известных имен

В России статус так называемого "иностранного агента" получила правнучка бывшего руководителя СССР Никиты Хрущева – профессор международных отношений Нина Хрущева. Вместе с ней в список были внесены еще несколько известных общественных деятелей, журналистов и экономистов.

17 марта 2026, 20:17
Автор:
Проніна Анна

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иноагентов" 13 марта, включив в него пять человек.

Минюст РФ расширил перечень "иноагентов" - под санкции попала профессор из США

Как передают " Комментарии ", об этом сообщает DW.

По данным российского ведомства, Нина Хрущева, которая с 1991 года проживает в США, была внесена в список из-за участия в создании материалов, связанных с так называемыми "иноагентами" , а также из-за участия в международных информационных платформах.

Кто еще попал в список

Вместе с Хрущевой в перечень внесли еще четырех человек:

активиста Алексея Нестеренко
журналиста Сергея Резника
публициста Вадима Штепу
экономистку Екатерину Журавскую

По версии российских властей, все они якобы распространяли "фейки" о государственной политике России или сотрудничали с лицами, уже имеющими статус "иноагента".

Что именно инкриминируют

В Минюсте РФ заявляют, что новые фигуранты списка:

выступали против войны в Украине
распространяли материалы независимых или "нежелательных" организаций
были причастны к созданию или распространению "критического контента" о российских властях

В частности, журналист Сергея Резника обвиняют в том, что он сравнивал Россию с террористической организацией .

Что касается экономистки Екатерины Журавской, ей приписывают сбор средств в поддержку Вооруженных сил Украины .

Почему это важно

Статус "иноагента" в России предполагает серьезные ограничения.

Лица с таким статусом обязаны:

маркировать все свои публикации
регулярно отчитываться перед государством
соблюдать финансовые и информационные ограничения

Кроме того, этот статус часто сопровождается репутационным давлением и усложнением профессиональной деятельности .

Контекст

После начала полномасштабной войны против Украины в России значительно расширили практику внесения в список "иноагентов".

В него регулярно попадают журналисты, ученые, активисты и публичные деятели , критикующие власть или выступающие против войны.

Правозащитники неоднократно заявляли, что этот механизм используется как инструмент давления на инакомыслящих и независимые голоса .

Читайте также в "Комментариях", что заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик рассказал, что на временно оккупированных территориях потенциального голосования проводить не будут и именно поэтому ЦИК готовит соответствующие изменения. По его словам, нарабатывается возможность свободно менять свой избирательный адрес и временное место голосования без предъявления каких-либо документов на общенациональных компаниях.



