У РФ знову лунають вибухи: на ворожу територію полетіли сотні дронів

У Росії 21 травня лунали вибухи — військові ЗСУ повідомляють, що атака триває.

Москва. Фото портал "Коментарі"

У Міністерстві оборони Росії повідомили, що з 15:00 до 20:00 за московським часом четверга перехопили та знищили 101 безпілотник, у тому числі над Московським регіоном та Ленінградською областю, повідомило Міноборони РФ, пише російське видання “ТАСС”.

За інформацією відомства, дрони ЗСУ нейтралізовані над Білгородською, Брянською, Калузькою, Курською, Новгородською, Орловською, Псковською, Смоленською, Тверською та Тульською областями.

Військовий ЗСУ Кирило Сазонов повідомив, що Росія сьогодні перебуває під масштабною атакою українських БпЛА.

“РФ атакують близько 300 безпілотників. Атака триває й зараз. Головні напрямки — Москва та Санкт-Петербург. Буду тримати в курсі”, — повідомив він станом на 21:00.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські війська систематично обстрілюють територію України — особливо від ворожих ударів потерпають населені пункти, які знаходяться найближче до лінії фронту. Ворог цинічними заявами намагається виправдати удари.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що російська пропаганда запустила інформаційну кампанію з виправдовування систематичних обстрілів міста Запоріжжя. Зазначається, що пропагандистські ресурси масово поширюють заяву нібито полоненого, який стверджує, що в місті “майже не залишилося цивільних”, а на вулицях “військових більше, ніж мирних жителів”.

Аналітики зазначили, що використання військовополонених у пропагандистських цілях є порушенням міжнародного гуманітарного права.