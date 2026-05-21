Война с Россией В РФ снова раздаются взрывы: на вражескую территорию полетели сотни дронов
НОВОСТИ

В РФ снова раздаются взрывы: на вражескую территорию полетели сотни дронов

На Россию летят сотни дронов: где были взрывы

21 мая 2026, 21:51
Кречмаровская Наталия

В России 21 мая раздавались взрывы – военные ВСУ сообщают, что атака продолжается.

Москва. Фото портал "Комментарии"

В Министерстве обороны России сообщили, что с 15:00 до 20:00 по московскому времени четверга перехватили и уничтожили 101 беспилотник, в том числе над Московским регионом и Ленинградской областью, сообщило Минобороны РФ, пишет российское издание "ТАСС".

По информации ведомства, дроны ВСУ нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Военный ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, что Россия сегодня находится под масштабной атакой украинских БПЛА.

"РФ атакуют около 300 беспилотников. Атака продолжается и сейчас. Главные направления — Москва и Санкт-Петербург. Буду держать в курсе", — сообщил он по состоянию на 21:00.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска систематически обстреливают территорию Украины — особенно от вражеских ударов страдают населенные пункты, которые находятся ближе к линии фронта. Враг циничными заявлениями пытается оправдать удары.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российская пропаганда запустила информационную кампанию по оправдыванию систематических обстрелов города Запорожья. Отмечается, что пропагандистские ресурсы массово распространяют заявление якобы пленника, утверждающего, что в городе "почти не осталось гражданских", а на улицах "военных больше, чем мирных жителей".

Аналитики отметили, что использование военнопленных в пропагандистских целях является нарушением международного гуманитарного права.



Источник: https://www.interfax.ru/russia/1091045
