В РФ снова раздаются взрывы: на вражескую территорию полетели сотни дронов

Кречмаровская Наталия
В России 21 мая раздавались взрывы – военные ВСУ сообщают, что атака продолжается.
Москва.
В Министерстве обороны России сообщили, что с 15:00 до 20:00 по московскому времени четверга перехватили и уничтожили 101 беспилотник, в том числе над Московским регионом и Ленинградской областью, сообщило Минобороны РФ, пишет российское издание "ТАСС".
По информации ведомства, дроны ВСУ нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.
Военный ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, что Россия сегодня находится под масштабной атакой украинских БПЛА.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска систематически обстреливают территорию Украины — особенно от вражеских ударов страдают населенные пункты, которые находятся ближе к линии фронта. Враг циничными заявлениями пытается оправдать удары.
В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российская пропаганда запустила информационную кампанию по оправдыванию систематических обстрелов города Запорожья. Отмечается, что пропагандистские ресурсы массово распространяют заявление якобы пленника, утверждающего, что в городе "почти не осталось гражданских", а на улицах "военных больше, чем мирных жителей".
Аналитики отметили, что использование военнопленных в пропагандистских целях является нарушением международного гуманитарного права.