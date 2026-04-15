У РФ заявили про різку ескалацію: наслідки будуть непередбачуваними

У Міністерстві оборони РФ почали сипати погрозами уже не тільки в бік України, а і європейських країн. В міністерстві заявили, що станом на 26 березня 2026 року керівництвом низки європейських країн було прийнято рішення про нарощування виробництва та постачання Україні БПЛА для ударів по території Росії. Таке рішення, на переконання МО РФ ухвалили нібито на тлі зростання втрат і браку живої сили, що посилюється у ЗСУ.

У РФ зазначають, що істотне збільшення випуску БПЛА для України сплановане за рахунок розширення фінансування “українських” та “спільних” підприємств з випуску ударних безпілотників та їх компонентів, що розташовані на території європейських країн.

“Розцінюємо це рішення як навмисний крок, що веде до різкої ескалації військово-політичної обстановки на всьому європейському континенті та повзучому перетворенню цих країн на стратегічний тил України”, — йдеться у заяві.

В Міноборони РФ попередили, що “втілення заявлених представниками України атак проти Росії із застосуванням зроблених Європою нібито “українських” БПЛА веде до непередбачуваних наслідків”.

Зазначають, що замість зміцнення безпеки європейських держав, дії європейських правителів нібито дедалі швидше втягують ці країни у війну з Росією.

Не обійшлося і без завуальованих погроз та загрозливих попереджень. Зазначили що громадянам європейських країн варто не тільки ясно розуміти справжні причини загроз їхній безпеці, але й знати адреси, а також місця розташування “українських” та “спільних” підприємств із випуску БПЛА та компонентів для України на території своїх країн.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Путін готує нову масштабну агресію.



