Удары Украины по стратегическим объектам в России, обеспечивающим армию, вероятно ощутимы для врага.

В Министерстве обороны РФ начали сыпать угрозами уже не только в сторону Украины, но и европейских стран. В министерстве заявили, что по состоянию на 26 марта 2026 года руководством ряда европейских стран было принято решение о наращивании производства и поставках Украине БПЛА для ударов по территории России. Такое решение, по убеждению МО РФ, приняли якобы на фоне роста потерь и нехватки живой силы, усиливающейся в ВСУ.

В РФ отмечают, что существенное увеличение выпуска БПЛА для Украины спланировано за счет расширения финансирования "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов, расположенных на территории европейских стран.

"Расцениваем это решение как умышленный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины", — говорится в заявлении.

В Минобороны РФ предупредили, что "воплощение заявленных представителями Украины атак против России с применением сделанных Европой якобы "украинских" БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям".

Отмечают, что вместо укрепления безопасности европейских государств действия европейских правителей якобы все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией.

Не обошлось и без завуалированных угроз и угрожающих предупреждений. Отметили, что гражданам европейских стран следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения украинских и совместных предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран.

