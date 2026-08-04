У РФ з паливом буде ще більше проблем: куди влучили ЗСУ

Вночі 4 серпня українські дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні керівника Центру протидії дезінформації при РНБО, офіцера Сил оборони України Андрія Коваленка.

Удар по НПЗ. Фото: з відкритих джерел

"Сизранський НПЗ – мінус", — написав Андрій Коваленко.

За інформацією моніторингових Telegram-каналів Exilenova та Supernova, у Сизрані пролунала серія вибухів. Над територією підприємства здійнявся стовп густого диму.

Офіційних коментарів від російської влади щодо масштабів пошкоджень на момент публікації немає.

Важливо відзначити, що Сизранський нафтопереробний завод входить до структури компанії "Роснефть" і є одним з найбільших підприємств нафтопереробки в Самарській області. Рішення про його будівництво було прийнято ще 1939 року, тому це один із найстаріших нафтозаводів Росії.

Підприємство розташоване на Волзі, на відстані понад 800 кілометрів від українського кордону. Разом із Куйбишевським та Новокуйбишевським заводами воно входить у вузол Самарського нафтопереробки.

Номінальна потужність заводу становить до 8,9 млн. тонн нафти на рік. Тут виробляють бензин, дизельне паливо, мазут та авіаційний гас, якими Росія забезпечує окупаційні війська на фронті, а також частину центральних регіонів країни.

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