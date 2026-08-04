В РФ с топливом будут еще больше проблем: куда попали ВСУ

Ночью 4 августа украинские дроны атаковали Сызранский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО, офицера Сил обороны Украины Андрея Коваленко.

Удар по НПЗ. Фото: из открытых источников

"Сызранский НПЗ — минус", — написал Андрей Коваленко.

По информации мониторинговых Telegram-каналов Exilenova+ и Supernova+, в Сызрани раздалась серия взрывов. Над территорией предприятия поднялся столб густого дыма.

Официальных комментариев от российских властей по поводу масштабов повреждений на момент публикации нет.

Важно отметить, Сызранский нефтеперерабатывающий завод входит в структуру компании "Роснефть" и является одним из крупнейших предприятий нефтепереработки в Самарской области. Решение о его строительстве было принято еще в 1939 году, поэтому это один из старейших нефтезаводов России.

Предприятие расположено на Волге, на расстоянии более 800 километров от украинской границы. Вместе с Куйбышевским и Новокуйбышевским заводами оно входит в узел Самарского нефтепереработки.

Номинальная мощность завода составляет до 8,9 млн тонн нефти в год. Здесь производят бензин, дизельное топливо, мазут и авиационный керосин, которыми Россия обеспечивает оккупационные войска на фронте, а также часть центральных регионов страны.

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