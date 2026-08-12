У РФ вже почалася «бусифікація»: деталі

У російському Омську, за даними місцевих правозахисників, набирає обертів практика примусового залучення чоловіків до військової служби. Затриманих на вулицях росіян доставляють до пунктів відбору, де їм пропонують, а окремих випадках фактично змушують підписувати контракт із Міністерством оборони РФ.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

Про один із таких випадків повідомило "Омське громадянське об'єднання". За його даними, нещодавно 31-річного чоловіка затримали надвір, коли він пив пиво. Після цього росіянина доставили до пункту відбору "Сіріус 55". Представники правозахисного проекту "Ідіть лісом" стверджують, що там на нього чинили психологічний тиск, після чого чоловік погодився підписати контракт із російським Мінобороною.

Родичі спробували домогтися розгляду та звернулися до прокуратури. Однак там попросили надати додаткові документи та звернутися повторно.

Правозахисники вважають, що подібні історії можуть свідчити про проблеми російської влади із набором достатньої кількості так званих добровольців для війни проти України. На цьому тлі, за їхніми даними, влада розширює методи примусового вербування.

Йдеться не лише про затримання на вулицях. Серед потенційних кандидатів називають боржників, умовно засуджених, нещодавно демобілізованих військовослужбовців. Також силовики можуть відвідувати чоловіків удома чи на робочих місцях.

Схожі методи, за деякими даними, застосовуються й у Пензі. Там чоловіків із боргами чи судимостями, як стверджується, затримують на вулицях або перехоплюють їхній транспорт. В окремих випадках контракти пропонують підписувати навіть людям, яких затримали у стані алкогольного сп'яніння.

Формально такі рейди можуть пояснюватися перевіркою дотримання правил військового обліку. Проте правозахисники попереджають: на практиці такі заходи перетворюються на інструмент тиску, що дозволяє відправляти людей на війну без їхньої добровільної згоди.

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