В РФ уже началась «бусификация»: детали

В российском Омске, по данным местных правозащитников, набирает обороты практика принудительного привлечения мужчин к военной службе. Задержанных на улицах россиян доставляют в пункты отбора, где им предлагают, а в отдельных случаях фактически вынуждают подписывать контракт с Министерством обороны РФ.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Об одном из таких случаев сообщило "Омское гражданское объединение". По его данным, недавно 31-летнего мужчину задержали на улице, когда он пил пиво. После этого россиянина доставили в пункт отбора "Сириус 55". Представители правозащитного проекта "Идите лесом" утверждают, что там на него оказывали психологическое давление, после чего мужчина согласился подписать контракт с российским Минобороны.

Родственники попытались добиться разбирательства и обратились в прокуратуру. Однако там попросили предоставить дополнительные документы и обратиться повторно.

Правозащитники считают, что подобные истории могут свидетельствовать о проблемах российской власти с набором достаточного количества так называемых добровольцев для войны против Украины. На этом фоне, по их данным, власти расширяют методы принудительной вербовки.

Речь идет не только о задержаниях на улицах. Среди потенциальных кандидатов называют должников, условно осужденных, недавно демобилизованных военнослужащих. Также силовики могут навещать мужчин дома или на рабочих местах.

Похожие методы, по некоторым данным, применяются и в Пензе. Там мужчин с долгами или судимостями, как утверждается, задерживают на улицах либо перехватывают их транспорт. В отдельных случаях контракты предлагают подписывать даже людям, которых задержали в состоянии алкогольного опьянения.

Формально подобные рейды могут объясняться проверкой соблюдения правил воинского учета. Однако правозащитники предупреждают: на практике такие мероприятия превращаются в инструмент давления, позволяющий отправлять людей на войну без их добровольного согласия.

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