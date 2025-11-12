У РФ вирішили жорстко покарати військових, які не виконали плану мобілізації

У Росії почали карати військових, яким не вдалося виконати плани щодо набору новобранців до окупаційної армії. Їх почали відправляти безпосередньо на фронт. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в оновленому звіті Головного управління розвідки Міноборони України в Telegram.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

У ГУР зазначають, що в далекосхідних регіонах РФ, де рекрутингова кампанія систематично провалюється, командування путінської армії запровадило покарання за незадовільні показники поповнення окупаційних військ.

"Відповідальних за набір військовослужбовців — переважно сержантів та офіцерів — переводять до штурмових підрозділів у разі невиконання встановлених Москвою рекрутингових планів", — розповіли у розвідці.

Зокрема, в республіці Саха (Якутія) семеро начальників рекрутингових пунктів вже відправлено на фронт. Їх розподілили в мотострілецькі полки 5-ї, 35-ї та 29-ї армій.

За інформацією розвідки, середній недобір у відбірних пунктах регіону становить близько 40% встановлених Москвою норм.

На "нуль" кидають тих рекрутерів, у зонах відповідальності яких або немає необхідної кількості чоловічого населення, або проблематично провести набір у встановлені терміни.

ГУР наголошує, що такі дії свідчать про повну несвідомість кремлівського керівництва щодо ситуації у віддалених регіонах та демонструють критичну нестачу живої сили для поповнення втрат на фронті.

