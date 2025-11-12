logo

BTC/USD

103356

ETH/USD

3440.91

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В РФ решили жестко наказать военных, которые не выполнили план мобилизации
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ решили жестко наказать военных, которые не выполнили план мобилизации

По информации ГУР, Кремль продолжает требовать от регионов больше резервов для войны против Украины

12 ноября 2025, 09:44
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В России начали наказывать военных, которым не удалось выполнить планы по набору новобранцев в оккупационную армию. Их начали отправлять непосредственно на фронт. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram.

В РФ решили жестко наказать военных, которые не выполнили план мобилизации

Российские войска. Фото: из открытых источников

В ГУР отмечают, в дальневосточных регионах РФ, где рекрутинговая кампания систематически проваливается, командование путинской армии ввело наказание за неудовлетворительные показатели пополнения оккупационных войск.

"Ответственных за набор военнослужащих — преимущественно сержантов и офицеров — переводят в штурмовые подразделения в случае невыполнения установленных Москвой рекрутинговых планов", — рассказали в разведке.

В частности, в республике Саха (Якутия) семь начальников рекрутинговых пунктов уже отправлены на фронт. Их распределили в мотострелковые полки 5-й, 35-й и 29-й армий.

По информации разведки, средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм.

На "ноль" бросают тех рекрутеров, в зонах ответственности которых либо отсутствует необходимое количество мужского населения, либо проблематично провести набор в установленные сроки.

ГУР подчеркивает, что такие действия свидетельствуют о полной неосознанности кремлевского руководства относительно ситуации в отдаленных регионах и демонстрируют критическую нехватку живой силы для пополнения потерь на фронте.

Читайте также на портале "Комментарии" — в РФ начался массовый набор резервистов для якобы охраны критически важных объектов инфраструктуры. Формирование таких подразделений стартовало как минимум в 20 российских регионах. Можно ли сказать, что это и есть та самая скрытая мобилизация о чем говорилось раньше? Является ли это очередным доказательством того, что война в Украине будет затягиваться? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/DIUkraine/7269
Теги:

Новости

Все новости