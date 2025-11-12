В РФ решили жестко наказать военных, которые не выполнили план мобилизации

В России начали наказывать военных, которым не удалось выполнить планы по набору новобранцев в оккупационную армию. Их начали отправлять непосредственно на фронт. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В ГУР отмечают, в дальневосточных регионах РФ, где рекрутинговая кампания систематически проваливается, командование путинской армии ввело наказание за неудовлетворительные показатели пополнения оккупационных войск.

"Ответственных за набор военнослужащих — преимущественно сержантов и офицеров — переводят в штурмовые подразделения в случае невыполнения установленных Москвой рекрутинговых планов", — рассказали в разведке.

В частности, в республике Саха (Якутия) семь начальников рекрутинговых пунктов уже отправлены на фронт. Их распределили в мотострелковые полки 5-й, 35-й и 29-й армий.

По информации разведки, средний недобор в отборочных пунктах региона составляет около 40% от установленных Москвой норм.

На "ноль" бросают тех рекрутеров, в зонах ответственности которых либо отсутствует необходимое количество мужского населения, либо проблематично провести набор в установленные сроки.

ГУР подчеркивает, что такие действия свидетельствуют о полной неосознанности кремлевского руководства относительно ситуации в отдаленных регионах и демонстрируют критическую нехватку живой силы для пополнения потерь на фронте.

