У РФ уже істерика: чому рішення Зеленського може зруйнувати все

У росіян істерика через паливну кризу — це результат вдалої та влучної роботи Збройних сил України. У Раді розповіли про головну мету України.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що важливо тримати голову холодною. За його словами, зараз дійсно є серйозні успіхи в України і треба їх посилювати, але водночас не забувати, що головне наше завдання — це мир, причому якомога швидше.

Політик нагадав, завдяки влучним ударам сил оборони України палають російські нафтопереробні заводи.

“Це призвело до того, що в Росії розгорнулися дві кризи. Одна така більш-менш локальна в Криму. Там окремо сили оборони ізолюють Крим — вже оголошена надзвичайна ситуація. Фактично курортний сезон майже не розпочався і тут же закрився. Є відключення електроенергії і так далі. А паралельно з цим розгортається вже в масштабах всієї Росії криза з бензином. І вже це відчувають і в Москві, і в Петербурзі. І там заполонили соціальні мережі відео росіян, у яких істерика”, — зазначив політик.

Росіяни, за його словами, вже почали здогадуватися, у чому справжня причина та не вірити словам їхнього лідера. Політик зауважив, що проблеми з паливом та електроенергією були і в Україні, і це показало суттєву різницю між українцями та росіянами.

“У нас вже починають знову відключати електроенергію через спекотне літо. Я навіть не буду нагадувати, яку жахливу зиму ми всі з вами пережили, але не було такого. Нам складно, але ми розуміємо, іде війна і, в першу чергу, це її наслідки. У нас є питання і до влади, і до того, як можна було щось зробити інше. Але таких істерик немає. А в росіян, подивіться, просто істерики”, — зауважив народний депутат.

Він пояснив, що істерики виникли через порушення соціального договору, за яким Путін міг робити все, головне, щоб це не погіршувало умови життя росіян, особливо в Москві та Санкт-Петербурзі. Політик зазначив, що попереду в РФ вибори і невдоволення росіян тиснутиме на Путіна, якому потрібно зібрати хоч якість голоси за “Єдину Росію”.

“Дай Боже, щоб все це змусило Путіна піти на реальні перемовини без оцих божевільних вимог. Але щоб тут не зірвалася потужність нашого потужного лідера. Мені здається, що на тлі цього він вже вважає, що скоро ми зайдемо в Москву. Але росіяни будуть протидіяти ударам. Нам потрібно домогтися припинення бойових дій — це саме головне завдання, а не впасти в потужну потужність з цими там заявами, ультиматумами Зеленського, Білорусі, Лукашенку і тд”, — зазначив політик.

За словами народного депутата, небезпечно, якщо Зеленський вирішить, що “треба ще трішки і перемагаємо”. Політик переконаний, що Україні необхідне завершення війни якомога скоріше.

“І дай Боже, щоб ситуація на паливному ринку Росії змусила Путіна погоджуватись на прийнятні умови”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що нардеп Гончаренко розповів про таємні зустрічі Зеленського.