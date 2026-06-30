У РФ уже истерика: почему решение Зеленского может разрушить все

У россиян истерика из-за топливного кризиса – это результат удачной и меткой работы Вооруженных сил Украины. В Раде рассказали о главной цели Украины.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что важно держать голову холодной. По его словам, сейчас действительно есть серьезные успехи у Украины и нужно их усиливать, но в то же время не забывать, что главная наша задача – это мир, причем как можно скорее.

Политик напомнил, что благодаря точным ударам сил обороны Украины пылают российские нефтеперерабатывающие заводы.

"Это привело к тому, что в России развернулись два кризиса. Один такой более или менее локальный в Крыму. Там отдельно силы обороны изолируют Крым — уже объявлена чрезвычайная ситуация. Фактически курортный сезон почти не начался и тут же закрылся. Есть отключение электроэнергии и так далее. А параллельно с этим разворачивается уже в масштабах всей России кризис с бензином. И это уже чувствуют и в Москве, и в Петербурге. И там заполонили социальные сети видео россиян, у которых истерика”, — отметил политик.

Россияне, по его словам, уже начали догадываться, в чем настоящая причина и не верить словам их лидера. Политик отметил, что проблемы с топливом и электроэнергией были и в Украине, что показало существенную разницу между украинцами и россиянами.

"У нас уже начинают снова отключать электроэнергию из-за жаркого лета. Я даже не буду напоминать, какую ужасную зиму мы все с вами пережили, но не было такого. Нам сложно, но мы понимаем, идет война и, в первую очередь, это ее последствия. У нас есть вопросы и к власти, и к тому, как можно было что-то сделать по-другому. Но таких истерик нет. А у россиян, посмотрите, просто истерики”, – заметил народный депутат.

Он объяснил, что истерики возникли из-за нарушения социального договора, согласно которому Путин мог делать все, главное, чтобы это не ухудшало условия жизни россиян, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. Политик отметил, что впереди в РФ выборы и недовольство россиян будет давить на Путина, которому нужно собрать хоть качество голоса за "Единую Россию".

"Дай Бог, чтобы все это заставило Путина пойти на реальные переговоры без этих безумных требований. Но чтобы здесь не сорвалась мощность нашего мощного лидера. Мне кажется, что на фоне этого он уже считает, что скоро мы зайдем в Москву. Но россияне будут противодействовать ударам. Нам нужно добиться прекращения боевых действий – это самая главная задача, а не впасть в потужную потужность с этими там заявлениями, ультиматумами Зеленского, Беларуси, Лукашенко и тд", — отметил политик.

По словам народного депутата, опасно, если Зеленский решит, что "надо еще немного и побеждаем". Политик убежден, что Украине необходимо завершение войны как можно скорее.

"И дай Бог, чтобы ситуация на топливном рынке России заставила Путина соглашаться на приемлемые условия", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нардеп Гончаренко рассказал о тайных встречах Зеленского.