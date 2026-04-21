logo_ukra

BTC/USD

75831

ETH/USD

2315.18

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У РФ почався "бунт" через українські удари в тили Кремля: за голови хапаються навіть пропагандисти
commentss НОВИНИ Всі новини

У РФ почався "бунт" через українські удари в тили Кремля: за голови хапаються навіть пропагандисти

Серія атак по портах і НПЗ на півдні РФ оголила хаос в управлінні та нездатність захистити стратегічні об'єкти

21 квітня 2026, 08:36
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російська система захисту критичної інфраструктури дає збої на тлі наростаючої хвилі українських ударів. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни оцінюючи останні атаки по об'єктах у Краснодарському краї.

Вибухи у Росії. Фото: з відкритих джерел

За даними Генштабу України, у ніч на 20 квітня було вражено резервуарний парк Туапсинського нафтопереробного заводу. Удар викликав масштабну пожежу, що підтверджують опубліковані у мережі геолокаційні кадри. Місцева влада також визнала факт атаки та займання.

Цей епізод став частиною системної кампанії. В останні тижні українські сили послідовно били по ключових об'єктах регіону: нафтовому терміналу "Шесхаріс", військовому кораблю біля порту Новоросійська, нафтоперекачувальних станцій у Кримську та Тихорецьку, а також портовій інфраструктурі в Туапсі та Єйську.

На тлі почастішання ударів навіть проросійські медіа почали критикувати місцеву владу. Зокрема, телеканал Царгород звинуватив керівництво Краснодарського краю у прикрашанні ситуації та надсиланні "красивих звітів" до Москви замість реального реагування. Журналісти також вказали на парадокс: влада продовжує готувати курорти до туристичного сезону, незважаючи на атаки дронів та розливи нафти.

У той самий час інших регіонах РФ починають визнавати масштаб загрози. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко вже заявив про наслідки ударів та доручив посилити протиповітряну оборону.

Експерти зазначають, що ключова проблема Росії – величезна територія та розосередженість об'єктів, що робить їхній захист вкрай складним завданням. На цьому фоні удари ЗСУ все частіше досягають цілей, підриваючи стійкість військової та енергетичної інфраструктури країни.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-20-2026/
Теги:

Новини

Всі новини