У РФ почався "бунт" через українські удари в тили Кремля: за голови хапаються навіть пропагандисти

Російська система захисту критичної інфраструктури дає збої на тлі наростаючої хвилі українських ударів. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни оцінюючи останні атаки по об'єктах у Краснодарському краї.

За даними Генштабу України, у ніч на 20 квітня було вражено резервуарний парк Туапсинського нафтопереробного заводу. Удар викликав масштабну пожежу, що підтверджують опубліковані у мережі геолокаційні кадри. Місцева влада також визнала факт атаки та займання.

Цей епізод став частиною системної кампанії. В останні тижні українські сили послідовно били по ключових об'єктах регіону: нафтовому терміналу "Шесхаріс", військовому кораблю біля порту Новоросійська, нафтоперекачувальних станцій у Кримську та Тихорецьку, а також портовій інфраструктурі в Туапсі та Єйську.

На тлі почастішання ударів навіть проросійські медіа почали критикувати місцеву владу. Зокрема, телеканал Царгород звинуватив керівництво Краснодарського краю у прикрашанні ситуації та надсиланні "красивих звітів" до Москви замість реального реагування. Журналісти також вказали на парадокс: влада продовжує готувати курорти до туристичного сезону, незважаючи на атаки дронів та розливи нафти.

У той самий час інших регіонах РФ починають визнавати масштаб загрози. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко вже заявив про наслідки ударів та доручив посилити протиповітряну оборону.

Експерти зазначають, що ключова проблема Росії – величезна територія та розосередженість об'єктів, що робить їхній захист вкрай складним завданням. На цьому фоні удари ЗСУ все частіше досягають цілей, підриваючи стійкість військової та енергетичної інфраструктури країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Путін просто блефує: розвідка Швеції викрила приховані проблеми Росії.



