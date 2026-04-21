В РФ начался "бунт" из-за украинских ударов в тылы Кремля: за головы хватаются даже пропагандисты

Российская система защиты критической инфраструктуры дает сбои на фоне нарастающей волны украинских ударов. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны оценивая последние атаки по объектам в Краснодарском крае.

По данным Генштаба Украины, в ночь на 20 апреля был поражен резервуарный парк Туапсинского нефтеперерабатывающего завода. Удар вызвал масштабный пожар, что подтверждают опубликованные в сети геолокационные кадры. Местные власти также признали факт атаки и возгорания.

Этот эпизод стал частью системной кампании. В последние недели украинские силы последовательно били по ключевым объектам региона: нефтяному терминалу "Шесхарис", военному кораблю у порта Новороссийска, нефтеперекачивающим станциям в Крымске и Тихорецке, а также портовой инфраструктуре в Туапсе и Ейске.

На фоне участившихся ударов даже пророссийские медиа начали критиковать местные власти. В частности, телеканал Царьград обвинил руководство Краснодарского края в приукрашивании ситуации и отправке "красивых отчетов" в Москву вместо реального реагирования. Журналисты также указали на парадокс: власти продолжают готовить курорты к туристическому сезону, несмотря на атаки дронов и разливы нефти.

В то же время в других регионах РФ начинают признавать масштаб угрозы. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко уже заявил о последствиях ударов и поручил усилить противовоздушную оборону.

Эксперты отмечают, что ключевая проблема России – огромная территория и рассредоточенность объектов, что делает их защиту крайне сложной задачей. На этом фоне удары ВСУ все чаще достигают целей, подрывая устойчивость военной и энергетической инфраструктуры страны.

Читайте также на портале "Комментарии" - Путин просто блефует: разведка Швеции разоблачила скрытые проблемы России.



