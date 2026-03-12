logo_ukra

У РФ лицемірно заперечили напад на Україну та накинулися на США: гучні подробиці
У РФ лицемірно заперечили напад на Україну та накинулися на США: гучні подробиці

Поплічник Путіна заявив, що російських спортсменів несправедливо відсторонили через "захист інтересів" у війні проти України

12 березня 2026, 11:15
Автор:
avatar

Клименко Елена

Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков висловив гучну та суперечливу думку щодо участі Росії у міжнародному спорті. За його словами, РФ нібито не здійснювала вторгнення в Україну, а тому російські команди несправедливо відсторонені від змагань. При цьому функціонер запропонував Міжнародній федерації футболу (ФІФА) застосувати санкції щодо США та Ізраїлю через їхні військові дії проти Ірану.

У РФ лицемірно заперечили напад на Україну та накинулися на США: гучні подробиці

Фото: з відкритих джерел

Колосков озвучив свою позицію в інтерв'ю пропагандистському агентству ТАСС, підкресливши, що Росія "не втручалася, а обстоює інтереси" у війні проти України. За його словами, дискваліфікація російських команд нібито завдає шкоди репутації ФІФА, адже, на його думку, аналогічних заходів проти США та Ізраїлю не було.

"Я думаю, що по репутації ФІФА б’є те, що вони не дискваліфікували США, вони зобов'язані були їх та Ізраїль покарати за вторгнення в Іран. Як вони зробили з Росією, причому Росія не вторгалася, а відстоює інтереси членів Російської Федерації. А тут війна, відкрита, оголошена. Ось це б'є по репутації. Просто якщо Іран не гратиме на чемпіонаті світу, то його можна замінити кимось іншим", – наголосив він. 

Його заява викликала широкий резонанс у спортивних та міжнародних колах, особливо на тлі повідомлень із Ірану про неможливість участі національної команди в чемпіонаті світу наступного літа, який проходитиме в США, Мексиці та Канаді.

Як вже писали "Коментарі", міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Україна нібито здійснила атаку на газопровід "Турецький потік", який забезпечує постачання природного газу до Угорщини з Росії. Про це очільник угорського МЗС повідомив у своєму дописі на платформі X.



