Почесний президент Російського футбольного союзу (РФС) В'ячеслав Колосков висловив гучну та суперечливу думку щодо участі Росії у міжнародному спорті. За його словами, РФ нібито не здійснювала вторгнення в Україну, а тому російські команди несправедливо відсторонені від змагань. При цьому функціонер запропонував Міжнародній федерації футболу (ФІФА) застосувати санкції щодо США та Ізраїлю через їхні військові дії проти Ірану.

Колосков озвучив свою позицію в інтерв'ю пропагандистському агентству ТАСС, підкресливши, що Росія "не втручалася, а обстоює інтереси" у війні проти України. За його словами, дискваліфікація російських команд нібито завдає шкоди репутації ФІФА, адже, на його думку, аналогічних заходів проти США та Ізраїлю не було.

"Я думаю, що по репутації ФІФА б’є те, що вони не дискваліфікували США, вони зобов'язані були їх та Ізраїль покарати за вторгнення в Іран. Як вони зробили з Росією, причому Росія не вторгалася, а відстоює інтереси членів Російської Федерації. А тут війна, відкрита, оголошена. Ось це б'є по репутації. Просто якщо Іран не гратиме на чемпіонаті світу, то його можна замінити кимось іншим", – наголосив він.

Його заява викликала широкий резонанс у спортивних та міжнародних колах, особливо на тлі повідомлень із Ірану про неможливість участі національної команди в чемпіонаті світу наступного літа, який проходитиме в США, Мексиці та Канаді.

