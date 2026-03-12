Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал громкое и противоречивое мнение по поводу участия России в международном спорте. По его словам, РФ якобы не совершала вторжения в Украину, а потому российские команды несправедливо отстранены от соревнований. При этом функционер предложил Международной федерации футбола (ФИФА) применить санкции в отношении США и Израиля из-за военных действий против Ирана.

Фото: из открытых источников

Колосков озвучил свою позицию в интервью пропагандистскому агентству ТАСС, подчеркнув, что Россия "не вмешивалась, а отстаивает интересы" в войне против Украины. По его словам, дисквалификация российских команд якобы наносит ущерб репутации ФИФА, ведь, по его мнению, аналогичных мер против США и Израиля не было.

Я думаю, что по репутации ФИФА бьет то, что они не дисквалифицировали США, они обязаны были их и Израиль наказать за вторжение в Иран. Как они сделали с Россией, причем Россия не вторгалась, а отстаивает интересы членов Российской Федерации. мира, то его можно заменить кем-то другим", – подчеркнул он.

Его заявление вызвало широкий резонанс в спортивных и международных кругах, особенно на фоне сообщений из Ирана о невозможности участия национальной команды в чемпионате мира следующим летом, которое пройдет в США, Мексике и Канаде.

