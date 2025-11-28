logo_ukra

BTC/USD

91454

ETH/USD

3034.89

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У РФ буде на один злочин більше: у Маріуполі готується щось надзвичайне
commentss НОВИНИ Всі новини

У РФ буде на один злочин більше: у Маріуполі готується щось надзвичайне

Маріупольський порт планують координувати з транспортом Ростовської області для оптимального розподілу вантажів

28 листопада 2025, 14:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Окупаційна влада оголосила, що у 2026 році "ДНР" нібито очолить об’єднання "Содружество Донбас", до складу якого входитимуть "ДНР", "ЛНР" та російські Ростовська і Воронезька області. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

У РФ буде на один злочин більше: у Маріуполі готується щось надзвичайне

Фото: з відкритих джерел

Особливу увагу приділяють Маріупольському порту, діяльність якого планується "координувати" з транспортними вузлами Ростовської області для "раціонального розподілу вантажів".

Аналітики ЦНС попереджають, що такі формулювання прикривають фактичне захоплення стратегічної інфраструктури та її передачу під прямий контроль Росії. Маріупольський порт, який колись був економічним центром Донбасу, перетворюється на транзитний канал для російських інтересів без участі місцевих жителів.

За даними ЦНС, ще влітку окупаційні органи проводили закриті наради щодо повної інтеграції порту в логістичні мережі Ростова. Це передбачає підпорядкування управлінських рішень російським операторам та виведення прибутків за межі регіону, залишаючи місцевим лише технічні функції.

Сьогодні порт використовується для експорту металу, зерна та інших стратегічних ресурсів Донбасу. Жодних планів щодо відновлення чи інвестицій немає — відбувається систематичне вивезення ресурсів і блокування економічного розвитку.

За оцінками ЦНС, під виглядом "логістичної інтеграції" окупанти реалізують стратегію централізованого відбору ресурсів та економічного поглинання Донбасу, де Маріупольський порт виступає ключовим елементом цього процесу.

Як вже писали "Коментарі", з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Чехія надала допомогу Україні та її громадянам на суму 3,78 мільярда євро. При цьому державні доходи країни перевищили витрати на 525 мільйонів євро. Про це журналістам повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, як зазначає видання České noviny.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини