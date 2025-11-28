У РФ буде на один злочин більше: у Маріуполі готується щось надзвичайне

Окупаційна влада оголосила, що у 2026 році "ДНР" нібито очолить об’єднання "Содружество Донбас", до складу якого входитимуть "ДНР", "ЛНР" та російські Ростовська і Воронезька області. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Фото: з відкритих джерел

Особливу увагу приділяють Маріупольському порту, діяльність якого планується "координувати" з транспортними вузлами Ростовської області для "раціонального розподілу вантажів".

Аналітики ЦНС попереджають, що такі формулювання прикривають фактичне захоплення стратегічної інфраструктури та її передачу під прямий контроль Росії. Маріупольський порт, який колись був економічним центром Донбасу, перетворюється на транзитний канал для російських інтересів без участі місцевих жителів.

За даними ЦНС, ще влітку окупаційні органи проводили закриті наради щодо повної інтеграції порту в логістичні мережі Ростова. Це передбачає підпорядкування управлінських рішень російським операторам та виведення прибутків за межі регіону, залишаючи місцевим лише технічні функції.

Сьогодні порт використовується для експорту металу, зерна та інших стратегічних ресурсів Донбасу. Жодних планів щодо відновлення чи інвестицій немає — відбувається систематичне вивезення ресурсів і блокування економічного розвитку.

За оцінками ЦНС, під виглядом "логістичної інтеграції" окупанти реалізують стратегію централізованого відбору ресурсів та економічного поглинання Донбасу, де Маріупольський порт виступає ключовим елементом цього процесу.

Як вже писали "Коментарі", з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Чехія надала допомогу Україні та її громадянам на суму 3,78 мільярда євро. При цьому державні доходи країни перевищили витрати на 525 мільйонів євро. Про це журналістам повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, як зазначає видання České noviny.