Оккупационные власти объявили, что в 2026 году "ДНР" якобы возглавит объединение "Содружество Донбасс", в состав которого будут входить "ДНР", "ЛНР" и российские Ростовская и Воронежская области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Фото: из открытых источников

Особое внимание уделяется Мариупольскому порту, деятельность которого планируется "координировать" с транспортными узлами Ростовской области для "рационального распределения грузов".

Аналитики ЦНС предупреждают, что подобные формулировки прикрывают фактическое захват стратегической инфраструктуры и ее передачу под прямой контроль России. Мариупольский порт, когда-то являвшийся экономическим центром Донбасса, превращается в транзитный канал для российских интересов без участия местных жителей.

По данным ЦНС, еще летом оккупационные органы проводили закрытые совещания по полной интеграции порта в логистические сети Ростова. Это подразумевает подчинение управленческих решений российским операторам и вывод доходов за пределы региона, оставляя местным только технические функции.

Сегодня порт используется для экспорта металла, зерна и других стратегических ресурсов Донбасса. Никаких планов по восстановлению или инвестициям нет — происходит систематический вывоз ресурсов и блокирование экономического развития.

По оценкам ЦНС, под видом "логистической интеграции" оккупанты реализуют стратегию централизованного отбора ресурсов и экономического поглощения Донбасса, где Мариупольский порт выступает ключевым элементом этого процесса.

