Война с Россией В РФ будет на одно преступление больше: в Мариуполе готовится что-то чрезвычайное
commentss НОВОСТИ Все новости

В РФ будет на одно преступление больше: в Мариуполе готовится что-то чрезвычайное

Мариупольский порт планируют координировать с транспортом Ростовской области для оптимального распределения грузов

28 ноября 2025, 14:00
Клименко Елена

Оккупационные власти объявили, что в 2026 году "ДНР" якобы возглавит объединение "Содружество Донбасс", в состав которого будут входить "ДНР", "ЛНР" и российские Ростовская и Воронежская области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

В РФ будет на одно преступление больше: в Мариуполе готовится что-то чрезвычайное

Фото: из открытых источников

Особое внимание уделяется Мариупольскому порту, деятельность которого планируется "координировать" с транспортными узлами Ростовской области для "рационального распределения грузов".

Аналитики ЦНС предупреждают, что подобные формулировки прикрывают фактическое захват стратегической инфраструктуры и ее передачу под прямой контроль России. Мариупольский порт, когда-то являвшийся экономическим центром Донбасса, превращается в транзитный канал для российских интересов без участия местных жителей.

По данным ЦНС, еще летом оккупационные органы проводили закрытые совещания по полной интеграции порта в логистические сети Ростова. Это подразумевает подчинение управленческих решений российским операторам и вывод доходов за пределы региона, оставляя местным только технические функции.

Сегодня порт используется для экспорта металла, зерна и других стратегических ресурсов Донбасса. Никаких планов по восстановлению или инвестициям нет — происходит систематический вывоз ресурсов и блокирование экономического развития.

По оценкам ЦНС, под видом "логистической интеграции" оккупанты реализуют стратегию централизованного отбора ресурсов и экономического поглощения Донбасса, где Мариупольский порт выступает ключевым элементом этого процесса.

Как уже писали "Комментарии", с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Чехия предоставила помощь Украине и ее гражданам на сумму 3,78 миллиарда евро. При этом государственные доходы страны превысили расходы в 525 миллионов евро. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала, как отмечает издание Českej noviny.



