У Раді вже не приховують істерики: фінансування зарплат військових під великою загрозою

Коштів, передбачених на підвищені виплати українським військовослужбовцям, може вистачити лише до кінця серпня. Про це в ефірі Radio NV заявив народний депутат від "Батьківщини", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

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За його словами, нинішнього фінансування вистачить лише на найближчі місяці.

"Гроші на забезпечення військовослужбовців є лише до кінця серпня", – зазначив парламентар.

Івченко стверджує, що така ситуація виникла через зміну підходу до використання бюджетних коштів у Міністерстві оборони. За його словами, частина фінансування була спрямована на виконання контрактів із виробниками озброєння, що вплинуло на ресурси, передбачені для соціального забезпечення військових.

Депутат пояснив, що виробники зброї отримували значні авансові платежі, а кошти, які мали залишатися в Державній казначейській службі для остаточних розрахунків за контрактами, були використані. Згодом, за його словами, ці виплати частково профінансували за рахунок першого траншу європейського кредиту.

"Федоров дав передплати виробникам зброї – 70%. А 30%, які лежали в казначействі на виконання контрактів, він витратив. Перший транш єврокредиту був використаний, щоб розрахуватися з компаніями, які отримали контракти раніше", – заявив Івченко.

Він також зазначив, що через нестачу коштів виникли затримки з оплатою вже виконаних оборонних замовлень. За словами депутата, деякі підприємства, які виконали контракти ще на початку червня, не могли своєчасно отримати належні їм виплати.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський балістичний удар по полігону на Київщині, де проходила оборонна виставка, міг стати наслідком грубих прорахунків організаторів. Таку думку висловив експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.