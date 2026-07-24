logo_ukra

BTC/USD

63952

ETH/USD

1859.01

USD/UAH

44.81

EUR/UAH

50.97

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Раді вже не приховують істерики: фінансування зарплат військових під великою загрозою
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді вже не приховують істерики: фінансування зарплат військових під великою загрозою

Міністерство оборони спрямувало частину фінансування на розрахунки з українськими виробниками озброєння

24 липня 2026, 17:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Коштів, передбачених на підвищені виплати українським військовослужбовцям, може вистачити лише до кінця серпня. Про це в ефірі Radio NV заявив народний депутат від "Батьківщини", член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко.

У Раді вже не приховують істерики: фінансування зарплат військових під великою загрозою

Фото: з відкритих джерел

За його словами, нинішнього фінансування вистачить лише на найближчі місяці.

"Гроші на забезпечення військовослужбовців є лише до кінця серпня", – зазначив парламентар. 

Івченко стверджує, що така ситуація виникла через зміну підходу до використання бюджетних коштів у Міністерстві оборони. За його словами, частина фінансування була спрямована на виконання контрактів із виробниками озброєння, що вплинуло на ресурси, передбачені для соціального забезпечення військових. 

Депутат пояснив, що виробники зброї отримували значні авансові платежі, а кошти, які мали залишатися в Державній казначейській службі для остаточних розрахунків за контрактами, були використані. Згодом, за його словами, ці виплати частково профінансували за рахунок першого траншу європейського кредиту.

"Федоров дав передплати виробникам зброї – 70%. А 30%, які лежали в казначействі на виконання контрактів, він витратив. Перший транш єврокредиту був використаний, щоб розрахуватися з компаніями, які отримали контракти раніше", – заявив Івченко. 

Він також зазначив, що через нестачу коштів виникли затримки з оплатою вже виконаних оборонних замовлень. За словами депутата, деякі підприємства, які виконали контракти ще на початку червня, не могли своєчасно отримати належні їм виплати.

Портал "Коментарі" вже писав, що російський балістичний удар по полігону на Київщині, де проходила оборонна виставка, міг стати наслідком грубих прорахунків організаторів. Таку думку висловив експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини