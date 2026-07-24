В Раде уже не скрывают истерики: финансирование военных зарплат под большой угрозой

Средств, предусмотренных на повышенные выплаты украинским военнослужащим, может хватить до конца августа. Об этом в эфире Radio NV заявил народный депутат от "Батькивщины", член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко.

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По его словам, нынешнего финансирования хватит только на ближайшие месяцы.

"Деньги на обеспечение военнослужащих есть только до конца августа", – отметил парламентарий.

Ивченко утверждает, что такая ситуация возникла из-за изменения подхода к использованию бюджетных средств в Министерстве обороны. По его словам, часть финансирования была направлена на выполнение контрактов с производителями вооружения, что отразилось на ресурсах, предусмотренных для социального обеспечения военных.

Депутат объяснил, что производители оружия получали значительные авансовые платежи, а средства, которые должны оставаться в Государственной казначейской службе для окончательных расчетов по контрактам, были использованы. Позже, по его словам, эти выплаты частично профинансировали за счет первого транша европейского кредита.

"Федоров дал подписки производителям оружия – 70%. А 30%, лежавшие в казначействе на выполнение контрактов, он потратил. Первый транш еврокредита был использован, чтобы рассчитаться с компаниями, получившими контракты раньше", – заявил Ивченко.

Он также отметил, что из-за нехватки средств возникли задержки с оплатой уже выполненных оборонных заказов. По словам депутата, некоторые предприятия, выполнившие контракты еще в начале июня, не могли своевременно получить причитающиеся им выплаты.

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