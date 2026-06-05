У Раді висловилися щодо ухилянтів: як далі проводити мобілізацію

В Україні напрацьовують пропозиції, як покарати ухилянтів та змусити чоловіків, які не з’явилися до ТЦК, долучитися до війська. На вулицях непоодинокі випадки бусифікації, незаконної мобілізації, на рішенні яких акцентував на початку року і Володимир Зеленський.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Гончаренко переконаний, що військо має комплектуватися тими, хто готовий воювати. Присоромити ухилянтів, на його думку, навряд чи допоможе. Потрібно мотивувати тих, хто дійсно готовий долучитися до оборони країни.

“Для цього треба їм дати мотивацію в першу чергу фінансову. Де їх взяти (військових — ред.)? Їх повно. Їх взяти за кордоном. Їх взяти серед українців. Але заплатити за це гроші. Не розраховувати, що хтось має піти просто тому, що патріот, а дати людям гроші за складну і дуже небезпечну роботу. Дати великі гроші, щоб ті, кому вони потрібні, пішли, і вони будуть знати, чому вони йдуть і на що вони погодились”, — зазначив Гончаренко.

За його словами, такий підхід набагато кращий, ніж когось змушувати. За його словами, крім грошей потрібно встановити чіткі терміни служби, адже ніхто не піде служити безкінечно. Це, резюмував політик, одна з ключових проблем.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні вже лунають пропозиції у примусовому порядку повернути дітей посадовців із-за кордону. Пропонують закріпити цю вимогу на законодавчому рівні. Нардеп Разумков зазначив, що якщо будуть знижувати мобілізаційний вік, потрібно зобов'язувати і народних депутатів, і міністрів, і всіх інших посадовців повернути свої родини в Україну.



