В Раде высказались по поводу уклонистов: как дальше проводить мобилизацию

В Украине нарабатывают предложения, как наказать уклонистов и заставить мужчин, не явившихся в ТЦК, присоединиться к войску. На улицах нередки случаи бусификации, незаконной мобилизации, на решении которых акцентировался в начале года и Владимир Зеленский.

Мобилизация. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Гончаренко убежден, что войско должно комплектоваться готовыми воевать. Устыдить уклонистов, по его мнению, вряд ли поможет. Следует мотивировать тех, кто действительно готов присоединиться к обороне страны.

"Для этого надо им дать мотивацию в первую очередь финансовую. Где их взять (военных — ред.)? Их полно. Их взять за границей. Их взять среди украинцев. Но заплатить за это деньги. Не рассчитывать, что кто-то должен пойти просто потому, что патриот, а дать людям деньги за сложную и очень опасную работу. Дать большие деньги, чтобы те, кому они нужны, шли и они будут знать, почему они идут и на что они согласились”, — отметил Гончаренко.

По его словам, такой подход гораздо лучше, чем кого-то заставлять. По его словам, кроме денег, нужно установить четкие сроки службы, ведь никто не пойдет служить бесконечно. Это, резюмировал политик, одна из ключевых проблем.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине уже раздаются предложения в принудительном порядке вернуть детей чиновников из-за границы. Предлагают закрепить это требование на законодательном уровне. Нардеп Разумков отметил, что если будут снижать мобилизационный возраст, нужно обязывать и народных депутатов, и министров, и всех других должностных лиц вернуть свои семьи в Украину.



