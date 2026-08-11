У Раді відверто розповіли про війну: реальність шокує

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Кречмаровская Наталия
В Україні п'ятий рік триває повномасштабна війна, яка повністю трансформувала українців, які залишилися в країні.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Анна Скороход розповіла про свого сина та вказала, який мир потрібен Україні. Політик зазначила, що її син уміє відрізняти “Шахед” від балістики, знає, де укриття, знає, що після сирени може бути вибух.
Народна депутатка наголосила, що Україні потрібна достатня кількість ППО та боєприпасів до неї. Також потрібна зброя, яка дозволяє знищувати російські засоби ураження ще до того, як вони долітають до наших міст. Потрібні рішення, а не чергові заяви про “глибоку стурбованість”, наголосила вона.
Також висловила своє бажання — щоб одного дня нашим дітям більше не потрібно було знати різницю між “Шахедом” і балістикою.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про три вірогідні сценарії проходження зими. І навіть реалістичний виглядає загрозливо.