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У Раді відверто розповіли про війну: реальність шокує

Народна депутатка Скороход розповіла, який мир потрібен Україні

11 серпня 2026, 22:37
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Кречмаровская Наталия

В Україні п'ятий рік триває повномасштабна війна, яка повністю трансформувала українців, які залишилися в країні.

У Раді відверто розповіли про війну: реальність шокує

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Анна Скороход розповіла про свого сина та вказала, який мир потрібен Україні. Політик зазначила, що її син уміє відрізняти “Шахед” від балістики, знає, де укриття, знає, що після сирени може бути вибух.

“Мені, як матері, страшно від того, наскільки швидко українські діти навчилися тому, чого вони взагалі не повинні знати. Але ще більше мене злить інше. Ми не можемо нескінченно просто фіксувати чергові атаки, висловлювати співчуття і чекати наступної”, — зізналася вона. 

Народна депутатка наголосила, що Україні потрібна достатня кількість ППО та боєприпасів до неї. Також потрібна зброя, яка дозволяє знищувати російські засоби ураження ще до того, як вони долітають до наших міст. Потрібні рішення, а не чергові заяви про “глибоку стурбованість”, наголосила вона.

“І так — нам потрібні дипломатичні зусилля для завершення війни. Але мир не може означати паузу, після якої Росія знову отримає можливість вбивати українців. Сьогодні ми знову дякуємо нашим силам ППО за те, що вони роблять неможливе”, — зауважила народна депутатка. 

Також висловила своє бажання — щоб одного дня нашим дітям більше не потрібно було знати різницю між “Шахедом” і балістикою.

“Для цього ми маємо зробити все, що в наших силах. Не завтра. Не після наступної атаки”, — підсумувала вона. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Раді розповіли про три вірогідні сценарії проходження зими. І навіть реалістичний виглядає загрозливо.




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Джерело: https://www.facebook.com/A.Skorokhod/posts/pfbid02RpfBuGSEMJkcjx34VP17grk5KYMaVTUeSBQT3nTBSEFCqDbt31ZUkyTMPX33Pc5Pl
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