В Раде откровенно рассказали о войне: реальность шокирует

В Украине пятый год продолжается полномасштабная война, полностью трансформировавшая оставшихся в стране украинцев.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Анна Скороход рассказала о своем сыне и указала, какой мир нужен Украине. Политик отметила, что ее сын умеет отличать Шахед от баллистики, знает, где укрытие, знает, что после сирены может быть взрыв.

"Мне, как матери, страшно от того, насколько быстро украинские дети научились тому, чему они вообще не должны знать. Но еще больше меня злит другое. Мы не можем бесконечно просто фиксировать очередные атаки, выражать соболезнования и ждать следующей", — призналась она.

Народная депутат подчеркнула, что Украине нужно достаточное количество ПВО и боеприпасов к ней. Также нужно оружие, позволяющее уничтожать российские средства поражения еще до того, как они долетают до наших городов. Нужны решения, а не очередные заявления о "глубокой обеспокоенности", подчеркнула она.

"И так — нам нужны дипломатические усилия для завершения войны. Но мир не может означать паузу, после которой Россия снова получит возможность убивать украинцев. Сегодня мы снова благодарим наших сил ПВО за то, что они делают невозможное", — отметила народная депутат.

Также выразила свое желание — чтобы однажды нашим детям больше не нужно было знать разницу между "Шахедом" и баллистикой.

"Для этого мы должны сделать все, что в наших силах. Не завтра. Не после следующей атаки", — подытожила она.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о трех вероятных сценариях прохождения зимы. И даже реалистичный выглядит угрожающе.



