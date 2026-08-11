В Раде откровенно рассказали о войне: реальность шокирует

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Кречмаровская Наталия
В Украине пятый год продолжается полномасштабная война, полностью трансформировавшая оставшихся в стране украинцев.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Анна Скороход рассказала о своем сыне и указала, какой мир нужен Украине. Политик отметила, что ее сын умеет отличать Шахед от баллистики, знает, где укрытие, знает, что после сирены может быть взрыв.
Народная депутат подчеркнула, что Украине нужно достаточное количество ПВО и боеприпасов к ней. Также нужно оружие, позволяющее уничтожать российские средства поражения еще до того, как они долетают до наших городов. Нужны решения, а не очередные заявления о "глубокой обеспокоенности", подчеркнула она.
Также выразила свое желание — чтобы однажды нашим детям больше не нужно было знать разницу между "Шахедом" и баллистикой.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде рассказали о трех вероятных сценариях прохождения зимы. И даже реалистичный выглядит угрожающе.