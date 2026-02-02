У Раді уже не приховують глибоких проблем: які рішення працюють проти України та українців

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Народний депутат Михайло Цимбалюк прокоментував ситуацію з міграцією українців. За його словами, “це не привід для пафосу, а сигнал про глибокі проблеми”.
ВРУ. Фото з відкритих джерел
Політик зауважив, що сьогодні складно встановити навіть точну статистику — скільки українців виїхали за кордон. Облік, за його словами, фіксує перетин кордону, але не завжди показує повернення. Народний депутат пояснив, що є маятникова міграція, є студенти, молодь до 25 років. Але нардеп переконаний, що масштаби великі, і це виклик для ринку праці, економіки та обороноздатності.
Народний депутат зауважив: стратегічна мета, щоб українці могли гідно жити й працювати вдома.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Верховній Раді вказали на масштабні та недоцільні витрати під час війни та наголосили на необхідності реструктуризації боргу. Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що некомпетентність у владі обходиться українцям занадто дорого.