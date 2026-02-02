У Раді уже не приховують глибоких проблем: які рішення працюють проти України та українців

Народний депутат Михайло Цимбалюк прокоментував ситуацію з міграцією українців. За його словами, “це не привід для пафосу, а сигнал про глибокі проблеми”.

ВРУ. Фото з відкритих джерел

“Коли говоримо про кількість наших громадян у Польщі, Варшаві чи по світу, то варто пам’ятати: люди виїжджають не від доброго життя. І головне завдання держави — зробити так, щоб українці не були змушені шукати кращої долі за кордоном, а ті, хто виїхав, мали мотивацію повернутися”, — зазначив нардеп.

Політик зауважив, що сьогодні складно встановити навіть точну статистику — скільки українців виїхали за кордон. Облік, за його словами, фіксує перетин кордону, але не завжди показує повернення. Народний депутат пояснив, що є маятникова міграція, є студенти, молодь до 25 років. Але нардеп переконаний, що масштаби великі, і це виклик для ринку праці, економіки та обороноздатності.

“Ми вже бачимо дефіцит кадрів: вакансій більше, ніж людей, готових працювати. Додаткові проблеми створюють і постійні перегляди критеріїв критичності підприємств та бронювання працівників. Частина підприємств, що працюють на безпеку й забезпечення фронту, втратили людей і це теж фактор відтоку”, — підкреслив він.

Народний депутат зауважив: стратегічна мета, щоб українці могли гідно жити й працювати вдома.

