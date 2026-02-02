В Раде уже не скрывают глубоких проблем: какие решения работают против Украины и украинцев

Народный депутат Михаил Цымбалюк прокомментировал ситуацию с миграцией украинцев. По его словам, "это не повод для пафоса, а сигнал о глубоких проблемах".

ВРУ. Фото из открытых источников

"Когда говорим о количестве наших граждан в Польше, Варшаве или по миру, то следует помнить: люди уезжают не от хорошей жизни. И главная задача государства — сделать так, чтобы украинцы не были вынуждены искать лучшей доли за границей, а уехавшие имели мотивацию вернуться", — отметил нардеп.

Политик отметил, что сегодня сложно установить даже точную статистику – сколько украинцев уехали за границу. Учет, по его словам, фиксирует пересечение границы, но не всегда показывает возврат. Народный депутат пояснил, что есть маятниковая миграция, есть студенты, молодежь до 25 лет. Но нардеп убежден, что масштабы большие, и это вызов для рынка труда, экономики и обороноспособности.

"Мы уже видим дефицит кадров: вакансий больше, чем людей, готовых работать. Дополнительные проблемы создают и постоянные пересмотры критериев критичности предприятий и бронирования работников. Часть предприятий, работающих на безопасность и обеспечение фронта, потеряли людей и это тоже фактор оттока", — подчеркнул он.

Народный депутат отметил: стратегическая цель, чтобы украинцы могли достойно жить и работать дома.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде указали на масштабные и нецелесообразные расходы во время войны и отметили необходимость реструктуризации долга. Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что некомпетентность во власти обходится украинцам слишком дорого.