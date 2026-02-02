В Раде уже не скрывают глубоких проблем: какие решения работают против Украины и украинцев

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Народный депутат Михаил Цымбалюк прокомментировал ситуацию с миграцией украинцев. По его словам, "это не повод для пафоса, а сигнал о глубоких проблемах".
ВРУ. Фото из открытых источников
Политик отметил, что сегодня сложно установить даже точную статистику – сколько украинцев уехали за границу. Учет, по его словам, фиксирует пересечение границы, но не всегда показывает возврат. Народный депутат пояснил, что есть маятниковая миграция, есть студенты, молодежь до 25 лет. Но нардеп убежден, что масштабы большие, и это вызов для рынка труда, экономики и обороноспособности.
Народный депутат отметил: стратегическая цель, чтобы украинцы могли достойно жить и работать дома.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде указали на масштабные и нецелесообразные расходы во время войны и отметили необходимость реструктуризации долга. Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что некомпетентность во власти обходится украинцам слишком дорого.