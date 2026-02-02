logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В Раде уже не скрывают глубоких проблем: какие решения работают против Украины и украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

В Раде уже не скрывают глубоких проблем: какие решения работают против Украины и украинцев

В Раде переживают за отток украинцев за границу

2 февраля 2026, 19:24
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народный депутат Михаил Цымбалюк прокомментировал ситуацию с миграцией украинцев. По его словам, "это не повод для пафоса, а сигнал о глубоких проблемах".

В Раде уже не скрывают глубоких проблем: какие решения работают против Украины и украинцев

ВРУ. Фото из открытых источников

"Когда говорим о количестве наших граждан в Польше, Варшаве или по миру, то следует помнить: люди уезжают не от хорошей жизни. И главная задача государства — сделать так, чтобы украинцы не были вынуждены искать лучшей доли за границей, а уехавшие имели мотивацию вернуться", — отметил нардеп.

Политик отметил, что сегодня сложно установить даже точную статистику – сколько украинцев уехали за границу. Учет, по его словам, фиксирует пересечение границы, но не всегда показывает возврат. Народный депутат пояснил, что есть маятниковая миграция, есть студенты, молодежь до 25 лет. Но нардеп убежден, что масштабы большие, и это вызов для рынка труда, экономики и обороноспособности.

"Мы уже видим дефицит кадров: вакансий больше, чем людей, готовых работать. Дополнительные проблемы создают и постоянные пересмотры критериев критичности предприятий и бронирования работников. Часть предприятий, работающих на безопасность и обеспечение фронта, потеряли людей и это тоже фактор оттока", — подчеркнул он.

Народный депутат отметил: стратегическая цель, чтобы украинцы могли достойно жить и работать дома.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Верховной Раде указали на масштабные и нецелесообразные расходы во время войны и отметили необходимость реструктуризации долга. Народный депутат Дмитрий Разумков заявил, что некомпетентность во власти обходится украинцам слишком дорого.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/tsymbaliukmm/1588
Теги:

Новости

Все новости