У Раді не приховують обурення: вказали на кричуще марнотратство під час війни

Питання відновлення пошкоджених соціальних об'єктів, особливо недалеко від лінії бойового зіткнення та від кордону з Росією, викликає багато обурень та дискусій.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
З одного боку — на підтримку фінансування відновлення зазначають, що дітям потрібно ходити в школи, у регіонах потрібно відновлювати нормальне життя та надавати послуги мешканцям. З іншого боку зазначають, що відновлені об'єкти можуть знову постраждати від російських обстрілів, тож гроші будуть витрачені марно. Таку думку підтримує і народний депутат України Дмитро Разумков.
За його словами, так виглядає не відбудова, а цинізм і безвідповідальність у чистому вигляді.
