У Раді не приховують обурення: вказали на кричуще марнотратство під час війни

Питання відновлення пошкоджених соціальних об'єктів, особливо недалеко від лінії бойового зіткнення та від кордону з Росією, викликає багато обурень та дискусій.

З одного боку — на підтримку фінансування відновлення зазначають, що дітям потрібно ходити в школи, у регіонах потрібно відновлювати нормальне життя та надавати послуги мешканцям. З іншого боку зазначають, що відновлені об'єкти можуть знову постраждати від російських обстрілів, тож гроші будуть витрачені марно. Таку думку підтримує і народний депутат України Дмитро Разумков.

“На власні очі побачив, як виглядає марнотратство. Зруйнований Чугуївський ліцей №2 на Харківщині, кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Після перших обстрілів у 2022 році на його відновлення витратили понад 260 млн грн з бюджету. Не встигли відбудувати, як усе знову зруйнував російський удар. Чверть мільярда — на вітер!”, — зазначив народний депутат.

За його словами, так виглядає не відбудова, а цинізм і безвідповідальність у чистому вигляді.

“Поки одні воюють на фронті — інші воюють за бюджети. На жаль, це не поодинокі випадки. І такі зловживання триватимуть доти, доки не буде реальної відповідальності за кожну витрачену гривню з державного бюджету”, — резюмував народний депутат.

