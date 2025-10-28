logo_ukra

BTC/USD

113222

ETH/USD

3995.79

USD/UAH

42.08

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Раді не приховують обурення: вказали на кричуще марнотратство під час війни
commentss НОВИНИ Всі новини

У Раді не приховують обурення: вказали на кричуще марнотратство під час війни

Народний депутат Разумков розповів, на що під час війни марно витрачають гроші

28 жовтня 2025, 18:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Питання відновлення пошкоджених соціальних об'єктів, особливо недалеко від лінії бойового зіткнення та від кордону з Росією, викликає багато обурень та дискусій. 

У Раді не приховують обурення: вказали на кричуще марнотратство під час війни

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

З одного боку — на підтримку фінансування відновлення зазначають, що дітям потрібно ходити в школи, у регіонах потрібно відновлювати нормальне життя та надавати послуги мешканцям. З іншого боку зазначають, що відновлені об'єкти можуть знову постраждати від російських обстрілів, тож гроші будуть витрачені марно. Таку думку підтримує і народний депутат України Дмитро Разумков. 

“На власні очі побачив, як виглядає марнотратство. Зруйнований Чугуївський ліцей №2 на Харківщині, кілька десятків кілометрів від лінії фронту. Після перших обстрілів у 2022 році на його відновлення витратили понад 260 млн грн з бюджету. Не встигли відбудувати, як усе знову зруйнував російський удар. Чверть мільярда — на вітер!”, — зазначив народний депутат. 

За його словами, так виглядає не відбудова, а цинізм і безвідповідальність у чистому вигляді. 

“Поки одні воюють на фронті — інші воюють за бюджети. На жаль, це не поодинокі випадки. І такі зловживання триватимуть доти, доки не буде реальної відповідальності за кожну витрачену гривню з державного бюджету”, — резюмував народний депутат. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що президент України Володимир Зеленський оголосив про старт опалювального сезону. Народні депутати прокоментували заяву президента. Олексій Гончаренко та Олексій Кучеренко поіронізували над Зеленським та його рішеннями.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/Dmytro_Razumkov_official/4480
Теги:

Новини

Всі новини