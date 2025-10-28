В Раде не скрывают возмущение: указали на вопиющую расточительность во время войны

Вопрос восстановления поврежденных социальных объектов, особенно недалеко от линии боевого столкновения и границы с Россией, вызывает много возмущений и дискуссий.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

С одной стороны, в поддержку финансирования восстановления отмечают, что детям нужно ходить в школы, в регионах нужно восстанавливать нормальную жизнь и предоставлять услуги жителям. С другой стороны отмечают, что восстановленные объекты могут снова пострадать от российских обстрелов, так что деньги будут потрачены впустую. Такое мнение поддерживает народный депутат Украины Дмитрий Разумков.

"Своими глазами увидел, как выглядит расточительность. Разрушенный Чугуевский лицей №2 на Харьковщине, несколько десятков километров от линии фронта. После первых обстрелов в 2022 году на его восстановление потратили более 260 млн грн из бюджета. Не успели отстроить, как все снова разрушил российский удар. Четверть миллиарда – на ветер!”, — отметил народный депутат.

По его словам, так выглядит не восстановление, а цинизм и безответственность в чистом виде.

"Пока одни воюют на фронте — другие воюют за бюджеты. К сожалению, это не редкие случаи. И такие злоупотребления будут продолжаться до тех пор, пока не будет реальной ответственности за каждую израсходованную гривну из государственного бюджета", — резюмировал народный депутат.

