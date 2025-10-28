В Раде не скрывают возмущение: указали на вопиющую расточительность во время войны

Рубрики
Вопрос восстановления поврежденных социальных объектов, особенно недалеко от линии боевого столкновения и границы с Россией, вызывает много возмущений и дискуссий.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
С одной стороны, в поддержку финансирования восстановления отмечают, что детям нужно ходить в школы, в регионах нужно восстанавливать нормальную жизнь и предоставлять услуги жителям. С другой стороны отмечают, что восстановленные объекты могут снова пострадать от российских обстрелов, так что деньги будут потрачены впустую. Такое мнение поддерживает народный депутат Украины Дмитрий Разумков.
По его словам, так выглядит не восстановление, а цинизм и безответственность в чистом виде.
