У Раді назвали справжню причину, чому Путін запанікував та погодився на Будапешт

Адміністрація президента Дональда Трампа не схильна до ескалацій. Після зміни президента США не запроваджують нові санкції проти РФ, не надають військову підтримку Україні, навіть голосують в ООН разом з росіянами. А ось можливе постачання "Томагавків" – це відмова від звичної стратегії та крок до ескалації. Тобто Америка більше не бачить сенсу у переговорах з Росією. Про це розповів нардеп "Європейської Солідарності" Микола Княжицький.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Парламентар вважає, що саме це і спричинило дзвінок Путіна Трампу. Адже вихід США з перемовин – набагато критичніша подія для РФ, ніж умовні 20 або 30 американських ракет в України.

"Російський президент не збирається завершувати війну, але перемовини за участі США – це шанс для Путіна повернути РФ у велику політику. Тому росіяни триматимуться за цей шанс і робитимуть той мінімум, який дозволить зберегти залученість Америки до цього процесу", – зазначив нардеп.

Він радить пригадати, як у квітні американці заявили, що виходять з переговорного процесу, і кремлівський диктатор – вперше з початку повномасштабного вторгнення – оголосив 30-годинне перемирʼя. Це утримало США в перемовинах, але водночас показало всьому світові, що припинення війни залежить не від Києва, Брюсселя чи Вашингтона, а повністю від Кремля.

"Що ж робити нам? Чекати розвитку подій і донатити на наші збройні сили. Бо саме завдяки українським воїнам будь-які "позитивні сценарії" взагалі можуть залишатися можливими", – констатував Микола Княжицький.

