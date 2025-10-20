В Раде назвали истинную причину, почему Путин запаниковал и согласился на Будапешт

Администрация президента Дональда Трампа не подвержена эскалациям. После смены президента США не вводят новые санкции против РФ, не оказывают военной поддержки Украине, даже голосуют в ООН вместе с россиянами. А вот возможные поставки "Томагавков" – это отказ от привычной стратегии и шаг к эскалации. То есть, Америка больше не видит смысла в переговорах с Россией. Об этом рассказал нардеп "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Парламентарий считает, что именно это и вызвало звонок Путина Трампу. Ведь выход США из переговоров – гораздо более критическое событие для РФ, чем условные 20 или 30 американских ракет в Украине.

"Российский президент не намерен завершать войну, но переговоры с участием США – это шанс для Путина вернуть РФ в большую политику. Поэтому россияне будут держаться за этот шанс и будут делать тот минимум, который позволит сохранить вовлеченность Америки в этот процесс", – отметил нардеп.

Он советует вспомнить, как в апреле американцы заявили, что выходят из переговорного процесса, и кремлевский диктатор – впервые с начала полномасштабного вторжения – объявил 30-часовое перемирие. Это удержало США в переговорах, но в то же время показало всему миру, что прекращение войны зависит не от Киева, Брюсселя или Вашингтона, а полностью от Кремля.

"Что делать нам? Ждать развития событий и донатить наши вооруженные силы. Поскольку именно благодаря украинским воинам любые "положительные сценарии" вообще могут оставаться возможными", – констатировал Николай Княжицкий.

