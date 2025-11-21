У Раді хапаються за голову: Зеленський торгує Україною заради власних гарантій безпеки

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Сполучені Штати Америки запропонували новий варіант мирного плану. І президент України Володимир Зеленський зазначив, що команди працюватимуть над цими пропозиціями. У Верховній Раді тим часом критикують мирний план.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка України Софія Федина прокоментувала пункти запропонованої угоди.
Зазначимо, що пункти мирного плану уже були опубліковані, тож наведемо коментар Фединої щодо деяких умов.
Щодо підтвердження суверенітету України нардепка зазначила, що Україна вже має суверенітет і незалежність, яку визнають і підтверджують майже всі країни світу.
Обмеження щодо зброї, кількості армії, вступу в НАТО, прописані у мирному плані, за словами народної депутатки, підтверджує тези московської пропаганди про те, що “на нас напали, бо ми захотіли в НАТО. Хоча на нас напали якраз тому, що ми не є в НАТО”.
Також Федина, коментуючи один з пунктів плану, підкреслила, що в Україні і так ніколи не було нацистської ідеології, на відміну від Росії.
Народна депутатка охарактеризувала запропонований мирний план, як бажання замирити агресора замість того, щоб його карати.
