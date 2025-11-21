У Раді хапаються за голову: Зеленський торгує Україною заради власних гарантій безпеки

Сполучені Штати Америки запропонували новий варіант мирного плану. І президент України Володимир Зеленський зазначив, що команди працюватимуть над цими пропозиціями. У Верховній Раді тим часом критикують мирний план.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка України Софія Федина прокоментувала пункти запропонованої угоди.

“Зеленський торгує Україною заради власних гарантій безпеки?! Інакше я не можу пояснити, чому українська влада всерйоз готова погодитись на мирний план Трампа, а ще й запропонувала пункт про амністію усіх військових злочинців. До речі, за даними американських чиновників, план отримав позитивний відгук від Рустема Умерова під час переговорів у Маямі”, — зазначила вона.

Зазначимо, що пункти мирного плану уже були опубліковані, тож наведемо коментар Фединої щодо деяких умов.

Щодо підтвердження суверенітету України нардепка зазначила, що Україна вже має суверенітет і незалежність, яку визнають і підтверджують майже всі країни світу.

“Якщо ж цей пункт стосується того, що Кремль підтверджує український суверенітет, то.. чи знає про це Путін, єдиною метою якого є бажання захопити всю нашу країну та повбивати частину українців, а частину змосковщити”, — зауважила Федина.

Обмеження щодо зброї, кількості армії, вступу в НАТО, прописані у мирному плані, за словами народної депутатки, підтверджує тези московської пропаганди про те, що “на нас напали, бо ми захотіли в НАТО. Хоча на нас напали якраз тому, що ми не є в НАТО”.

Також Федина, коментуючи один з пунктів плану, підкреслила, що в Україні і так ніколи не було нацистської ідеології, на відміну від Росії.

Народна депутатка охарактеризувала запропонований мирний план, як бажання замирити агресора замість того, щоб його карати.

“А якщо говорити про фактологічну складову, то ЧЕРЕЗ ХВИЛИНУ після скорочення українського війська московія нападе з новою силою, катуючи та вбиваючи людей, займаючи вигідні позиції. Тому по суті мирний план є капітуляцією для України, виявом слабкості і запрошенням Путіна нападати знову на Україну, а також на Європу”, — резюмувала народна депутатка.

